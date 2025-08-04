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遊庫克山將收費！外國人到紐西蘭4大熱點「每人最高707元」

▲紐西蘭庫克山（Mount Cook）。（圖／記者彭懷玉攝）

▲紐西蘭庫克山（Mount Cook）未來將收費，以平衡觀光人潮帶來的環境衝擊。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

紐西蘭政府近日宣布，針對外國旅客進入特定熱門景點收取每人20至40紐幣（約新台幣354至707元），首波涵蓋米佛峽灣步道（Milford Track）、庫克山（Mount Cook）、湯加里羅越嶺步道（Tongariro Crossing）與大教堂灣（Cathedral Cove），所收費用將全數投入景區維護與設施升級，此措施預計最快從2027年上路。

根據彭博社與多家外媒報導，紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）在演說中指出，這些景點對紐國人而言，是極具文化與自然意義的資產，「但許多外國旅客總是驚訝這些世界級美景竟然免費參觀。」他表示，在這些特別地點收取合理費用，是一項公平且必要的做法。

政府估計，新制上路後每年可為紐西蘭帶來高達6,200萬紐幣（約新台幣10億5,400萬元）收入，全數用於步道養護、廁所與遊客設施更新，以及自然保護行動，期望藉此提升旅遊品質，推動觀光永續。

紐西蘭保育部表示，未來最多將擴大至10處收費景點，實施細節仍待2026年中立法後確認。值得注意的是，此費用適用於所有國際旅客（包括澳洲人），紐西蘭本國居民則可免費入園。

紐西蘭以壯麗的自然景觀吸引全球旅人，然而不只紐西蘭，歷史底蘊深厚的威尼斯、希臘等熱門旅遊地也陸續實施觀光稅或入場費，以因應過度旅遊對環境與城市帶來的衝擊。例如威尼斯自今年4月起提高「入城費」至10歐元（約新台幣345元），希臘則自7月起向郵輪旅客收取「遊輪稅」，旺季每人最高20歐元（約新台幣691元），顯示全球旅遊熱點正朝向「使用者付費」機制邁進。

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