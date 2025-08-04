趁淡季住板橋5星飯店　3780元起贈TWG泰迪軟糖、造型泡澡球

▲新板希爾頓頂樓高空無邊際泳池，四周棕櫚樹環繞，多張躺椅讓住客戲水之餘獲得片刻清閒。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

暑假是雙北都會型飯店的淡季，業者紛紛祭出優惠刺激買氣，對消費者來說也是撿便宜好時機。坐落於板橋市中心的新板希爾頓酒店，平日入住希爾頓客房每晚僅3,780元起，加贈TWG Tea全球首創的「茶香泰迪軟糖」、「泰迪造型泡澡球」。

▲新板希爾頓酒店希爾頓客房。（圖／業者提供）

暑假已過半，瞄準親子族需求，台北新板希爾頓酒店以「泰迪熊」為主題，推出期間限定的「Bubbly Bearcation」夏日住房專案。即日起至9月30日，平日入住希爾頓雙人房每晚3,780元起，三人客房每晚5,580元起、家庭四人客房每晚6,030元起（以上價格未含10%稅與5%服務費），入住即贈奢華茶葉品牌TWG Tea全球首創的「茶香泰迪軟糖」，以及BATHDAY專屬設計的「泰迪造型泡澡球」，營造大人放鬆、小孩放電的輕奢旅宿假期。

▲Bubbly Bearcation專案送TWG Tea「茶香泰迪軟糖」、BATHDAY的「泰迪造型泡澡球」。（圖／業者提供）

除了兩項入住驚喜，飯店頂樓設有高空無邊際泳池，四周棕櫚樹環繞，泳池旁更配置多張躺椅，讓大人們在孩子戲水之餘獲得片刻清閒，猶如置身於城市中的度假村。

▲入住台北遠東香格里拉尊榮客房以上房型，送香氛能量按摩課程一次。（圖／業者提供）

另外，為搶攻七夕情人節浪漫商機，台北遠東香格里拉即日起規劃「舒活煥新Spa之旅」住房專案，為戀人打造全方位的寵愛假期。業者指出，凡預訂尊榮客房以上房型，即贈送價值2,200元的施舒雅SOCIÉ Spa「單人30分鐘香氛能量按摩課程」，專案亦含雙人早餐及迎賓特調，並可使用頂樓景觀泳池等設施，每晚11,200+15.5%元起。