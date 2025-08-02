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火鍋自助吧平日午餐爽吃5小時　4家餐廳不限時活動再延長

▲日本涮涮鍋「涮乃葉 しゃぶ葉（SYABU-YO）」。（圖／取自涮乃葉 syabu-yo 日式涮涮鍋吃到飽臉書）

▲涮乃葉平日午餐「不限時」活動再延長。（圖／取自涮乃葉臉書）

記者黃士原／台北報導

多家人氣餐廳看準暑期商機，紛紛祭出「用餐不限時」，由於好評不斷，業者也陸續延長活動時間，讓民眾可以盡情享受美食，不再被時間限制，以下整理4家店家相關資訊供大家參考。

▲涮乃葉平日午餐「不限時」活動再延長。（圖／取自涮乃葉臉書）

涮乃葉

日式涮涮鍋「涮乃葉」主打火鍋吃到飽，一般用餐時間為100分鐘，少數分店拉長到120分鐘，之前曾推出平日午餐「不限時」活動大受好評，可以從早上11點一路吃到下午4點。業者日前宣布加碼暑假限定版，一樣可以狂吃5小時，但只限定嘉義遠百店、屏東太平洋店、基隆好食城店、新莊思源店、中壢中山東路店、信義遠百店這6家，活動持續至8月29日

涮乃葉餐點價位依選擇肉品套餐而有所不同，除了主食肉品會由服務生送上桌，中央島區提供30款新鮮蔬菜都是自助取用，從高麗菜、地瓜葉、茼蒿到杏鮑菇、木耳、金針菇都有，另外還提供飲料、甜點與冰淇淋，也是無限供應，想吃多少就拿多少。

▲肉次方平日下午可以吃滿3小時。（圖／王品提供）

肉次方

搶攻平日聚餐商機，王品集團旗下人氣吃到飽品牌「肉次方」，5月推出的平日3小時爽吃專案原本6月底結束，不過品牌7月初宣布活動延長到8月31日周一至周五下午2點進場，可用餐到5點，除了台北峨眉店，另外7家門市都適用。

肉次方是王品集團旗下燒肉吃到飽品牌，鎖定20-35歲、喜愛大口吃肉的年輕人，提供現切肋眼、紐約客牛排，與牛舌、橫膈膜等50種肉品與海鮮吃到飽，自助吧還有小菜、副食、飲料、甜點。菜單上共有4種價位，598元起到998元，消費者可依據肉品種類與自身「食力」選擇。

▲橫濱牛排平日午餐不限時再延長。（圖／取自橫濱牛排官網）

橫濱牛排

橫濱牛排歡慶岡山樂購廣場店、桃園統領廣場店新開幕，平日午餐不限時活動原本只延長到7月31日，不過品牌日前加碼再延長到8月28日，一樣是宜蘭新月廣場店、桃園統領廣場店、高雄SKM Park店、中壢中山東路店4家分店適用，平日午餐民眾可從早上11點一路吃到下午5點，爽吃6小時。

橫濱牛排是日本雲雀餐飲集團旗下品牌，點用主餐就可享有自助吧吃到飽，包含沙拉、湯、牛肉煮、麵包、甜點、霜淇淋及各式飲品。主餐有漢堡排、牛排、雞腿排、魚排、豬肋排、千層麵等，另外也有提供兒童餐、雙人拼盤。一般主餐400元起至750元，兒童餐140元至330元。

▲熊一燒肉台大店平日午餐不限時延長到8月底。（圖／馬辣集團提供）

熊一燒肉台大店

熊一燒肉台大店5月初推出「燒肉路跑不限時」活動，周一至周五平日午餐，可以從中午11點30分一路吃到下午4點，原本7月31日結束，不過日前宣布延長到8月31日，想大飽口福的民眾要把握最後一個月的時間。業者提醒，午餐不限時活動無法跟壽星、證件對對碰優惠活動併用。

熊一燒肉主打平價、豐富多樣的食材，每人最低598元，就能享受豬烤吧、雞烤吧共16種品項吃到飽，同時還有野菜、安格斯牛黑咖哩飯、冷熱飲料、哈根達斯冰淇淋等上百種食材無限取用。

關鍵字： 美食雲 不限時 暑假活動 吃到飽

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