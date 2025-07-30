調查：8成旅客近1年曾獨旅　近半數3次以上

▲「一個人去旅行」逐漸從小眾行為變成旅遊新主流。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者彭懷玉／台北報導

近年來，「一個人去旅行」逐漸從小眾行為變成旅遊新主流。酷航（Scoot）發布最新亞太獨旅白皮書，訪問來自新加坡、馬來西亞、印尼、泰國與澳洲五國逾5,000名受訪者，調查顯示，有半數旅客進行3次以上獨旅、逾8成會將獨旅推薦給他人、幾乎所有獨旅者都會進行詳細規劃，以下趨勢與觀察揭示如下。

近8成新加坡人獨旅過、半數達3次以上

調查顯示，近8成（79%）的新加坡受訪者在過去一年中曾多次進行獨旅，其中有半數（49%）進行了3次以上。千禧世代是推動這股趨勢的主力，占新加坡獨旅人口的51%，高於亞太平均的40%。

▲獨旅最大動機是「能自由安排、靈活掌控行程」，更能放大感官、沉澱自我。（圖／iStock提供）

85%會將獨旅推薦給他人

新加坡受訪者中，高達85%會將獨旅推薦給他人。此現象反映出現代生活型態的轉變，包括工作與家庭，以及人們更加重視身心健康。調查指出，55%的新加坡獨旅者將「能自由安排、靈活掌控行程」視為最大動機；52%表示想藉此休息放鬆並專注於自我；另有46%重視能獨立探索新地點、依自己的步調旅行。

98%獨旅者會進行詳細規劃

調查結果也發現，幾乎所有（98%）的獨旅者都會進行詳細規劃，除了訂機票外，超過半數會將住宿選擇（57%）、安全考量（51%）及預算管理（42%）列為規劃重點。他們傾向依靠線上評價平台、飯店官網及線上旅行社來做出決策，而在餐飲與行程推薦方面，社群媒體是主要資訊來源。

▲酷航發布亞太旅遊白皮書，日本、中國、馬來西亞是星國人熱門獨旅目的地。（圖／酷航提供）

前3大熱點：日本、中國、馬來西亞

新加坡旅客未來12個月的獨旅規劃中，高達9成會選擇亞太區目的地。前3大熱門地點分別是日本（25%）、中國（22%）與馬來西亞（22%）。這些選擇展現旅客對豐富文化體驗、自然景觀及熟悉環境的偏好。

旅行型態

調查也指出，新加坡獨旅者最常見的旅行型態包括，城市短期度假（39%）、購物旅遊（39%）、文化與歷史探索（35%）、自然之旅（34%），以及與親友重新連結的旅行（32%）。為了前往這些目的地，2成選擇低成本航空、三分之二（66%）選擇經濟艙，顯示「物有所值」依然是獨旅族的主要考量。

▲新航集團旗下的低成本酷航今（30日）宣布亞太旅遊白皮書，揭示獨旅在亞太地區的快速增長趨勢。（圖／酷航提供）

此白皮書基於酷航委託YouGov於亞太五國（新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、澳洲）進行之調查，對象為過去12個月內曾獨旅，或未來12個月內有意獨旅的18歲以上旅客，共收集超過5,000份有效回覆。

而獨旅話題也在台灣社群平台如Dcard、PTT、Threads上引發熱烈討論。除了最適合獨旅的國家之外，網友也積極分享一人旅行的實際經驗，並針對住宿安全、財物防護提出建議。同時，行程規劃、預算控制等實用資訊也是大家分享的主題，顯示台灣旅客越漸重視能夠自主安排行程、獨立探索目的地的旅行方式。