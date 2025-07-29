4飯店「父親節專案」犒賞老爸　住套房開BMW豪車、吃海陸鍋

▲想體驗免費駕乘BMW豪華車款，北投晶泉「風格馭旅」住房專案可滿足爸爸的心願。（圖／晶泉丰旅提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

父親節將近，又有四家飯店祭出系列住房專案，搶攻孝親商機。想體驗免費駕乘BMW豪華車款，北投晶泉「風格馭旅」住房專案可滿足爸爸的心願，還能品嚐海陸饗宴；士林萬麗消費滿8,888元，即可抽價值萬元的「萬麗套房」一晚。

▲北投晶泉丰旅推出風格馭旅住房專案，入住「泉源客房」每房每晚8,500元起。



晶泉丰旅

晶泉丰旅企劃三款住房專案，即日起開放預訂。北投晶泉推出「時間靜好一泊二食」住房專案，以三燔北投準備的海陸鍋物饗宴款待饕客老爸，專案搭配擁有客廳和大露台的「露台和洋套房」，有冷、熱雙池及木桶溫泉池可以泡白磺泉。而喜愛開車兜風的老爸，可選擇「風格馭旅」住房專案，入住即可免費駕乘BMW豪華車款，馳騁於陽明山明媚風光之中，享受自駕探索的樂趣。

▲▼北投晶泉丰旅白磺泉；礁溪晶泉丰旅「微醺老爸一泊二食」住房專案，入住「雅緻雙人客房」，大啖三燔礁溪「柴魚一番鍋放題」晚餐，每房最低7,480元起。



礁溪晶泉則推出「微醺老爸一泊二食」住房專案，住宿期間含「柴魚一番鍋」限定鍋物放題，每房加贈「獺祭純米大吟釀45」，適合喜愛小酌、吃肉的老爸。上述三大專案雙人同行每房每晚7,480元起（已含15%服務費和稅金）。於晶泉丰旅官網訂房時加購高鐵車票，9月底前入住可享78折起優惠。

▲▼「舒活煥新Spa之旅」住房專案，即日起入住尊榮客房以上房型，即贈價值2,200元的「30分鐘香氛能量按摩課程」乙次。（圖／台北遠東香格里拉提供）





台北遠東香格酒店

慰勞辛勞的父親，台北遠東香格里拉規劃「舒活煥新Spa之旅」住房專案，即日起入住尊榮客房以上房型，即贈位於40樓日本頂級施舒雅SOCIÉ Spa、價值2,200元的「30分鐘香氛能量按摩課程」乙次。專案每晚11,200+15.5%元起，包含翌日早餐、李白居Dream Bar迎賓特調兩杯，並可免費使用健身俱樂部、三溫暖與頂樓景觀恆溫泳池。

士林萬麗酒店

不只美食，士林萬麗酒店周年慶祭出「七載豪禮・滿額抽大獎」活動，凡於8月1日至10日期間，於一樓四間餐廳、住房與商品單筆消費發票金額滿8,888元，即可憑發票至NAVIGATOR櫃台兌換抽獎券乙張，有機會抽中價值萬元的「萬麗套房」一晚，或「囍宴音樂劇入場票」兩張等大獎，得主將於8月11日於酒店官方Facebook粉絲專頁中抽出。