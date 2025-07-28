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德州達拉斯景點交通攻略！訪全美最大藝術街區　10月起就能直飛

▲▼達拉斯景點。（圖／Visit Dallas提供）

▲今年10月台灣旅客將可直飛德州達拉斯。（圖／Visit Dallas提供，下同）

記者蔡玟君／美國報導

長榮航空將於今年10月3日開闢「台北－達拉斯」直飛航線，初期規劃每周3個來往航班，達拉斯作為美國第四大都會區，擁有全美最大的藝術景點、文創街區，亦有牛仔文化與奢華旅遊體驗。《ETtoday新聞雲》於剛在芝加哥落幕的美國旅展（2025 IPW）專訪達拉斯旅遊局，帶回當地最夯玩法與旅遊建議。

▲▼2025美國IPW。（圖／記者蔡玟君攝）

▲美國旅展（IPW）是美國最大年度旅遊盛會，每屆都在不同城市舉行，2025年舉行城市為芝加哥。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼達拉斯旅遊局傳播總監Zane Harrington。（圖／記者蔡玟君攝）

▲達拉斯旅遊局傳播總監Zane Harrington。（圖／記者蔡玟君攝）

▪︎從達拉斯機場出發，輕鬆展開德州深度旅行

達拉斯旅遊局傳播總監 Zane Harrington認為，達拉斯是開啟美國公路旅行或德州串聯行程的理想起點，而達拉斯沃斯堡國際機場是全美第三大機場，機場設有火車連接至市中心，交通便利，無需自駕也能玩得盡興。

他建議旅客可以安排5天4夜的行程，達拉斯住3晚、鄰近的沃斯堡住2晚，兩地之間搭火車移動，加上搭配Uber，免租車也能輕鬆遊走兩座城市，享受不同的城市風貌。

▲▼達拉斯景點。（圖／Visit Dallas提供）

▲達拉斯藝術街區。

▪︎達拉斯玩什麼？藝術控與購物迷的天堂

說到達拉斯的魅力，Zane Harrington首推豐富的文化藝術資源。這裡擁有全美最大的城市藝術區，不但有美術館、交響樂團、現代雕塑與歌劇演出，還規劃完整的藝術散步路線，適合喜歡藝文之旅的旅客深入探索。

如果是第一次來訪，他推薦一定要造訪 Bishop Arts District 與 Deep Ellum，兩區都有彩繪牆可拍照打卡，也有街頭音樂表演和設計小店，感受文青風濃厚的在地創意氛圍。

▲▼達拉斯景點。（圖／Visit Dallas提供）

▲達拉斯植物園。

▲▼達拉斯景點。（圖／Visit Dallas提供）

▲六樓博物館是美國前總統甘迺迪遇刺地。

▪︎景觀、美食與運動賽事　體驗在地日常

達拉斯植物園也是不能錯過的亮點之一，也是Zane Harrington最推薦的景點。園區由不同主題花園組成，四季花海壯觀，春天則可欣賞鬱金香、水仙與櫻花盛開，建議可搭乘巴士或Uber前往。

歷史迷則可以前往「六樓博物館（Sixth Floor Museum）」，這裡是前總統甘迺迪遇刺地點，如今成為國家級地標，展示甘迺迪生平與遇刺經過，具有高度教育與歷史意義。

體育迷也有驚喜。達拉斯是美國職業球隊的大本營，包括NFL的達拉斯牛仔隊與NBA的獨行俠隊都以此為主場，有機會可現場感受美式體育熱血氛圍。

▪︎購物樂趣從百貨公司到巷弄小店

購物體驗方面，達拉斯是高端百貨品牌「尼曼百貨（Neiman Marcus）」的發源地，市區聚集多座大型購物中心，從精品時尚到潮流選物一應俱全。不只如此，藝術街區裡還藏有許多特色小型精品店與手工藝品，適合喜歡慢慢逛、尋寶的旅客。

▲▼達拉斯景點。（圖／Visit Dallas提供）

▲▼全球首間瑰麗酒店就在達拉斯。

▲▼達拉斯景點。（圖／Visit Dallas提供）

▪︎奢華住宿選擇　瑰麗酒店創始店就在達拉斯

近年高端旅遊市場蓬勃發展，達拉斯也提供多元化奢華旅遊體驗。例如全球首間「瑰麗酒店」（Rosewood）就在這裡，市區也有多元化高級餐飲、SPA等選擇，且達拉斯物價相對洛杉磯、紐約較便宜，讓旅客用更實惠的價格享受高品質旅遊體驗。

▪︎沃斯堡風格截然不同　體驗正宗德州牛仔文化

如果想感受濃濃德州風情，Zane Harrington建議可以前往鄰近的沃斯堡，當地最有名的就是「牛仔老街 Stockyards」，隨處可見牛仔帽、皮靴與騎馬表演，是拍照、體驗美國西部文化的絕佳地點。

▪︎旅遊習慣大不同　亞洲旅客傾向「晚一點再訂」

旅遊趨勢方面，Zane Harrington分享，疫情後最大改變之一就是旅客的預訂時間大幅縮短，以亞洲市場來說，大多數旅客會在出發前6至8個月內才下訂。他也提醒，部分博物館目前已不再每日開放，旅客安排行程時須多加留意開館時間。

關鍵字： 美國旅遊 美洲旅遊 德州旅遊 達拉斯

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