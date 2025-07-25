百萬點閱料理網紅「在家做生魚片」來了！將於台灣美食展親自示範夏日海味料理

▲今年台灣美食展首次邀請知名料理YouTuber Eli「在家做生魚片」展演。（圖／取自「在家做生魚片」頻道、Pexels圖庫）

圖、文／台灣觀光協會提供提供

2025台灣美食展將於8月1日至8月4日盛大登場，今年延續多元主題館、美食品項與現場互動，首次邀請知名料理YouTuber Eli「在家做生魚片」於8月2日（六）登上「鮮蔬雙拼」舞台，現場示範兩道以台灣在地魚種為基礎的冷食料理，帶來結合海鮮知識、料理技巧與文化風味的夏日創意提案。

點閱百萬高人氣 料理YouTuber Eli「在家做生魚片」

YouTube頻道「在家做生魚片」以專業魚類處理教學與親手料理海鮮為主題，超過36萬訂閱，其代表影片「2.2公斤活石鯛熟成生魚片」超過200萬觀看次數，紀錄石鯛處理、熟成與片切的全過程，影片展現Eli對食材與刀工的高度掌握，如同觀賞職人料理實錄。

頻道內容亦介紹非日式的生魚片做法，如南美Ceviche，致力於推廣「生魚片不只是高級餐廳專屬，而是家中也能實現的日常料理」理念。此次受邀參與台灣美食展，Eli從螢幕走進實體舞台，實地分享料理觀點與技法。

現場示範兩道清爽海味 以台灣魚種結合夏季風味

Eli將於8月2日(六) 13:00–14:00在「鮮蔬雙拼」舞台示範兩道料理，以台灣常見魚種為核心，搭配不同風格呈現：

昆布熟成生魚片：選用適合生食的台灣海魚，以昆布包裹冷藏熟成，使魚肉中的水分與風味濃縮，提升整體口感與旨味，料理重點在於魚體熟成時間與片切厚薄控制，經熟成後的魚肉呈現更滑順柔軟的質地，口感甘甜細緻，是夏日料理中兼具鮮味與層次的海味選擇。

甘仔 Ceviche（秘魯檸檬醃生魚）：以甘仔魚為主角，搭配檸檬、小米椒、香菜與紅洋蔥等食材，採用酸香醃漬手法，呈現南美洲經典風味。料理明亮爽口，亦可作為開胃前菜。

藉由現場料理與教學示範，Eli將帶領觀眾理解台灣魚種特性與料理可能性，並傳遞如何以簡單手法實現異國海味風格。

▲以甘仔魚為主角，搭配檸檬、小米椒、香菜與紅洋蔥等食材，採用酸香醃漬手法，呈現南美洲經典風味。料理明亮爽口，亦可作為開胃前菜。（圖／台灣觀光協會提供）

台灣美食展亮點之一 讓網紅料理在家也可以實踐

「鮮蔬雙拼」舞台為2025台灣美食展的重點展演活動，邀集多位名廚、料理網紅參與，開拓兼具話題、互動性與實用的料理展演。

Eli將專業廚藝延伸至家庭實作，涵蓋魚類知識、熟成概念、異國食材運用等主題，讓觀眾從「觀看料理表演」轉化為「理解並實踐料理」，適合粉絲、美食、料理愛好者參與。

2025台灣美食展以「鮮味款待」為主題，集結來自全台各地的在地食材、創意料理與國際風味美食，呈現多元而豐富的飲食文化，從台味海鮮、米其林小吃，到異國泡麵現煮秀，展區規劃涵蓋主廚料理秀、食農互動體驗與拍貼打卡活動，打造視覺與味蕾兼具的展覽現場，透過料理連結土地、記憶與文化，邀請民眾重新認識台灣的「食」力。

▲2025台灣美食展以「鮮味款待」為主題，集結來自全台各地的在地食材、創意料理與國際風味美食，呈現多元而豐富的飲食文化。（圖／台灣觀光協會提供）

台灣美食展

2025年8月1日(五) 至 8月4日(一）

台北世貿一館

購票資訊：https://www.tcetva.tw/Ticket

鮮蔬雙拼舞台 YouTuber Eli 現場示範

2025年8月2日(六) 13:00–14:00