台中燒肉名店「屋馬」首度參加　美食展開幕首日還有鮪魚解剖秀

▲台灣美食展8/1登場，燒肉名店「屋馬」首度參加。（圖／台灣觀光協會提供）

記者黃士原／台北報導

台灣美食展將於8月1至4日於台北世貿一館登場，以「海鮮－鮮味款待」為主題，打造從產地到餐桌的海鮮饗宴，每年都吸引民眾前往品嚐美食的台灣好食館，今年共有30家進駐，其中包括首次參展的屋馬燒肉。

台灣美食展呼應今年「海鮮－鮮味款待」主題，參展單位祭出滿滿海味，從新鮮食材、廚藝秀到伴手禮通通有，屏東館將於開展首日帶來50公斤鮪魚解剖秀，同時與台南館一同邀請吳秉承、黃景龍等知名主廚現場展演海味料理。

▲黃仁勳口袋名單「十二月粥品」台灣美食展吃得到。（圖／台灣觀光協會提供）

台灣好食館每年都聚集全台排隊名店，今年共有30家參加，其中包括首度邀請台中燒肉霸主「屋馬」進駐，提供頂級肉品。其他還有暖心又暖胃的砂鍋粥「十二月粥品」、健康與美味兼具的素食名店「上善豆家」、結合日本職人技藝的「山海豆花」，以及甫開幕即話題十足的火鍋新秀「聰明鍋」。

▲「聰明鍋」是林聰明沙鍋魚頭推出的火鍋品牌。（圖／台灣觀光協會提供）

此次「異國美食」展區的「日本美食館」帶來經典日本美食與食材，例如廣島燒、高湯玉子燒、牡蠣、鹽昆布等；「香川縣」推出限定和三盆糖的試吃與製作體驗。

台灣美食展7月10日開放門票預售，可至Klook、ibon售票系統、全家便利商店、OK超商、udn售票網、TaiTIX購買，可享180元的9折優惠價，憑預售票可於展覽現場兌換超人氣「台灣海鮮地圖」1張。