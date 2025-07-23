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全球首座「寶可夢樂園」2026東京開幕　有訓練家市集、寶可夢森林

▲▼寶可夢樂園PokéPark KANTO。（圖／The Pokémon Company提供）

▲即將於讀賣樂園內開幕的全球首座寶可夢樂園「PokéPark KANTO」。（圖／The Pokémon Company提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

寶可夢迷準備迎接全新聖地！The Pokémon Company宣布，旗下首座常設型寶可夢主題設施「PokéPark KANTO」將於2026年春季正式開幕，地點就在位於東京近郊的「讀賣樂園」，占地約2.6公頃，距離東京市區車程約40分鐘。官方表示，門票預計於今年秋天販售，詳細售票方式與票價資訊另行公布。

▲▼寶可夢樂園PokéPark KANTO。（圖／The Pokémon Company提供）

▲園區示意圖。

「PokéPark KANTO」是一座結合森林與城市場景的主題設施，讓訓練家們能夠親身體驗寶可夢世界觀。園區內超過600隻寶可夢將分布於兩大區域，包括自然風貌的「寶可夢森林」與富有人文風情的「草紗鎮」，帶領遊客踏上一段充滿驚喜與發現的嶄新冒險旅程。

▲▼寶可夢樂園PokéPark KANTO。（圖／The Pokémon Company提供）

▲▼寶可夢森林可以碰到許多可愛的寶可夢。

▲▼寶可夢樂園PokéPark KANTO。（圖／The Pokémon Company提供）

▲▼寶可夢樂園PokéPark KANTO。（圖／The Pokémon Company提供）

▲不同場景尋訪寶可夢。

園區亮點之一「寶可夢森林」全長約500公尺，擁有高低起伏的地形與蜿蜒山路，模擬出寶可夢棲息的自然環境。訓練家們可以在草叢、隧道等地仔細觀察來自關東地區的寶可夢們互動、對戰、採集樹果等日常行為，有些體型巨大、藏身林間的寶可夢，也為遊客帶來探索的驚喜。

▲▼寶可夢樂園PokéPark KANTO。（圖／The Pokémon Company提供）

▲草紗鎮示意圖。

而「草紗鎮」則重現寶可夢訓練家的城市生活，設有寶可夢中心、友好商店、道館以及齊聚各種周邊商品的「訓練家市集」。鎮上還會定期舉辦迎賓會、遊行表演，並設有兩項互動式遊樂設施，讓訓練家們能與寶可夢共同留下珍貴回憶。鎮中央的「西獅海壬噴水池」則成為迎接所有來訪者的城市象徵。

官方表示，PokéPark KANTO仍在建設階段，更多相關資訊、售票細節與遊園規則將陸續於官網公開，預計2025年秋天陸續對外揭曉。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 寶可夢 讀賣樂園 東京旅遊 日本旅遊 亞洲旅遊

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