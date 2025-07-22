桃園五款全新主題觀光摺頁正式登場　打造旅遊也能很時尚的潮旅行！

▲桃園五款全新主題觀光摺頁。

圖、文／桃園市政府觀光旅遊局提供

桃園市政府觀光旅遊局於114年7月18日宣布全新觀光摺頁正式亮相！以五大主題旅遊推出風格鮮明的小冊系列，結合食、宿、遊、購、行等觀光資源，全面呈現桃園多元且精彩的旅遊魅力。此次摺頁內容涵蓋濱海風光、山城秘境、文化體驗、美食品味及親子手作等面向，讓旅客依興趣自由選擇，打造專屬於自己的桃園旅遊體驗。

潮流風格上身：幾何拼貼 × 掛飾設計 打造旅遊穿搭新配件

桃園市政府觀光旅遊局表示：本次五款觀光摺頁跳脫傳統文宣形式，創新導入「潮流掛飾」概念，每款摺頁皆搭配專屬造型吊卡，包括碗公、小魚、山峰、公路與雲朵等造型，象徵各自代表的旅遊主題風格。整體視覺設計以幾何拼貼與大膽色塊呈現，不僅吸睛有型，也讓旅遊摺頁搖身一變成為年輕人喜愛的旅遊穿搭配件，兼具實用性與收藏價值。

一摺在手全攻略：主題分類 × 景點推薦 × 低碳旅遊一次到位

五大主題摺頁分別為【吃吃的愛–打卡桃園美食】、【山山惹人愛–暢遊大龍門】、【愛橫簡單–探索北橫】、【海蠻喜歡–漫遊珍珠海岸】、【桃人喜歡–旅遊體驗】。內容集結旅遊景點、美食亮點與各式旅遊體驗推薦等資訊，也標註YouBike站點與台灣好行路線，鼓勵民眾以低碳方式暢遊桃園，同時亦精選多條自行車遊程，推薦旅客以輕鬆步調騎遊桃園，細細品味山海風光與在地風情。

桃園旅服中心免費索取、線上下載 輕鬆收藏五款主題摺頁

五款全新摺頁不僅整合桃園觀光資源，更透過創意設計重新詮釋旅遊文宣的潮流樣貌，讓旅行也能展現個人風格。民眾可於桃園火車站旅遊服務中心、中壢火車站旅遊服務中心及高鐵桃園站旅遊服務中心免費索取；也可至「桃園觀光導覽網」線上下載電子檔https://travel.tycg.gov.tw/zh-tw/multimedia/publication，歡迎大家蒐集五款主題摺頁，一起漫遊桃園、玩出屬於自己的風格！