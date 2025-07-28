香川出發逛展去　瀨戶內國際藝術祭錯過再等3年

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock

瀨戶內國際藝術祭每3年才舉辦一次，融合藝術與海島風情，是日本知名的節慶盛事。中華航空獨家天天直飛香川，台北–高松優惠價TWD 7,320起（未稅），購票再送香川3大優惠券（機場巴士來回乘車券4選1、高松港–小豆島來回船票、栗林公園入園券），讓你輕鬆圓夢。

▲以瀬戶內海群島為舞台的藝術展演。

這場藝術祭以瀬戶內海群島為舞台，從4月18日到11月9日，橫跨春、夏、秋三季，一共107天。平常雖然也能看到部分常設作品，但只有在藝術祭期間，才有機會看到各島展出的新創作。今年展期已過半，想去要快，錯過只能再等3年。

▲直島展覽館戶外藝品，以海市蜃樓「浮島現象」為靈感。

今年的瀨戶內國際藝術祭，新增88組來自37國地區的藝術家，127件新作、7個計畫與20項活動；台灣雲門舞集、藝術家林舜龍與王文志也參與其中，帶來豐富精彩的創作。

▲天使的散步道，會隨著漲退潮而出現或消失，被稱為戀人的聖地。

藝術祭會場很大一塊區域，就在小豆島；除了欣賞藝術作品之外，小豆島也是日劇常見的取景地，橄欖園、夕陽海岸、梯田美景、天使的散步道，一次打包所有浪漫風景。

▲有形的海鷗，隨無形的風轉動，是女木島必看的療癒景點。

傳說，女木島就是桃太郎故事裡的「鬼島」。防波堤上以海鷗為主題的作品，每當風起，成群海鷗隨風轉向，十分壯觀。此外，由鋼琴及帆船所組成的聲音裝置藝術，琴音與波浪聲和鳴，旋律優美動人。

▲藝術祭讓豐島梯田獲得再生。

豐島以湧泉及梯田為象徵，針工廠、島廚房、無人勝出-多重籃框、Place for sea dreamers、Beyond the Border – Prayer…都是具代表性的藝術創作。島上每月也會在島廚房舉辦「島之慶生會」，並品嘗在地物產。

▲男木島是宛如迷宮般的村落之島。

近年來，男木島因藝術祭而增加移居者，新的社區住家修建於坡道上，宛如迷宮、景觀獨特。來到男木島，除了保佑順產的神社，吸引電影外拍的燈塔景觀，男木島之魂、步行方舟等藝術祭作品，也是必逛的打卡熱點。

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