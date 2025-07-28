ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

香川出發逛展去　瀨戶內國際藝術祭錯過再等3年

文／七逗旅遊網　圖／shutterstock

瀨戶內國際藝術祭每3年才舉辦一次，融合藝術與海島風情，是日本知名的節慶盛事。中華航空獨家天天直飛香川，台北–高松優惠價TWD 7,320起（未稅），購票再送香川3大優惠券（機場巴士來回乘車券4選1、高松港–小豆島來回船票、栗林公園入園券），讓你輕鬆圓夢。

香川出發逛展去 瀨戶內國際藝術祭 錯過再等３年（圖／shutterstock）

▲以瀬戶內海群島為舞台的藝術展演。

這場藝術祭以瀬戶內海群島為舞台，從4月18日到11月9日，橫跨春、夏、秋三季，一共107天。平常雖然也能看到部分常設作品，但只有在藝術祭期間，才有機會看到各島展出的新創作。今年展期已過半，想去要快，錯過只能再等3年。

香川出發逛展去 瀨戶內國際藝術祭 錯過再等３年（圖／shutterstock）

▲直島展覽館戶外藝品，以海市蜃樓「浮島現象」為靈感。

今年的瀨戶內國際藝術祭，新增88組來自37國地區的藝術家，127件新作、7個計畫與20項活動；台灣雲門舞集、藝術家林舜龍與王文志也參與其中，帶來豐富精彩的創作。

香川出發逛展去 瀨戶內國際藝術祭 錯過再等３年（圖／shutterstock）

▲天使的散步道，會隨著漲退潮而出現或消失，被稱為戀人的聖地。

藝術祭會場很大一塊區域，就在小豆島；除了欣賞藝術作品之外，小豆島也是日劇常見的取景地，橄欖園、夕陽海岸、梯田美景、天使的散步道，一次打包所有浪漫風景。

香川出發逛展去 瀨戶內國際藝術祭 錯過再等３年（圖／shutterstock）

▲有形的海鷗，隨無形的風轉動，是女木島必看的療癒景點。

傳說，女木島就是桃太郎故事裡的「鬼島」。防波堤上以海鷗為主題的作品，每當風起，成群海鷗隨風轉向，十分壯觀。此外，由鋼琴及帆船所組成的聲音裝置藝術，琴音與波浪聲和鳴，旋律優美動人。

香川出發逛展去 瀨戶內國際藝術祭 錯過再等３年（圖／shutterstock）

▲藝術祭讓豐島梯田獲得再生。

豐島以湧泉及梯田為象徵，針工廠、島廚房、無人勝出-多重籃框、Place for sea dreamers、Beyond the Border – Prayer…都是具代表性的藝術創作。島上每月也會在島廚房舉辦「島之慶生會」，並品嘗在地物產。

香川出發逛展去 瀨戶內國際藝術祭 錯過再等３年（圖／shutterstock）

▲男木島是宛如迷宮般的村落之島。

近年來，男木島因藝術祭而增加移居者，新的社區住家修建於坡道上，宛如迷宮、景觀獨特。來到男木島，除了保佑順產的神社，吸引電影外拍的燈塔景觀，男木島之魂、步行方舟等藝術祭作品，也是必逛的打卡熱點。

詳見：
華航香川活動網站https://pse.is/7ufbnc

關鍵字： 七逗旅遊網 華航 日本香川 瀨戶內海 直島 小豆島 瀨戶內國際藝術祭

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

江蕙唱完高雄8場　想到父母離世哭了

推薦閱讀

烏龍麵控快衝！香川美食體驗一吃上癮

烏龍麵控快衝！香川美食體驗一吃上癮

香川出發逛展去　瀨戶內國際藝術祭錯過再等3年

香川出發逛展去　瀨戶內國際藝術祭錯過再等3年

華航獨家天天直飛香川　體驗日本最大城市美術館

華航獨家天天直飛香川　體驗日本最大城市美術館

日月潭Come!BikeDay推每周末限定路線

日月潭Come!BikeDay推每周末限定路線

台中2登山步道推薦　千株千日紅盛開

台中2登山步道推薦　千株千日紅盛開

前米其林餐廳日籍主廚留台創業

前米其林餐廳日籍主廚留台創業

蟬聯四屆米其林綠星！隱身陽明山與世隔絕

蟬聯四屆米其林綠星！隱身陽明山與世隔絕

赴歐洲「ETIAS」擬調漲至20歐元

赴歐洲「ETIAS」擬調漲至20歐元

花蓮欣欣麵館「龍蝦鍋」海味爆棚

花蓮欣欣麵館「龍蝦鍋」海味爆棚

大雪山森林小木屋1晚3800元起含早餐

大雪山森林小木屋1晚3800元起含早餐

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

大雪山森林小木屋1晚3800元起含早餐

烏龍麵控快衝！香川美食體驗一吃上癮

華航獨家天天直飛香川　體驗日本最大城市美術館

香川出發逛展去　瀨戶內國際藝術祭錯過再等3年

阿KEN甜甜圈快閃櫃未見搶購人潮

日月潭Come!BikeDay推每周末限定路線

清心福全明天起「漲價5元」　 品項一次看

開箱最新Buffet「URBAN PARADISE」　

內壢火車站隱藏版排隊雞肉飯！　

花蓮欣欣麵館「龍蝦鍋」海味爆棚

熱門行程

最新新聞更多

烏龍麵控快衝！香川美食體驗一吃上癮

香川出發逛展去　瀨戶內國際藝術祭錯過再等3年

華航獨家天天直飛香川　體驗日本最大城市美術館

日月潭Come!BikeDay推每周末限定路線

台中2登山步道推薦　千株千日紅盛開

前米其林餐廳日籍主廚留台創業

蟬聯四屆米其林綠星！隱身陽明山與世隔絕

赴歐洲「ETIAS」擬調漲至20歐元

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366