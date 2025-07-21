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墾丁最新夜間雙層敞篷巴士玩法　喝夏季特調、探秘在地店家

▲▼星夜南方行墾丁雙層巴士。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東推出最新星夜南方行墾丁雙層巴士。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

屏東在今年夏天推出夜間旅遊新體驗！即日起至8月30日為止，全新「星夜南方行墾丁雙層巴士」在每周五、六晚間行駛，搭著敞篷雙層巴士夜遊南方，品嚐在地調飲、探訪特色店家。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼星夜南方行墾丁雙層巴士。（圖／屏東縣政府提供）

▲▼搭乘全新敞篷雙層巴士玩墾丁。

▲▼星夜南方行墾丁雙層巴士。（圖／屏東縣政府提供）

屏東縣政府這個夏天全新推出的「星夜南方行雙層巴士」結合「低碳移動、夏夜生活、文化體驗」三大元素，希望透過嶄新的旅遊體驗，串連地方產業與夜間觀光活化，讓旅人從恆春走進墾丁，在慢步調中探索在地風格店家、感受島嶼南方特有的夜生活節奏。

巴士於即日起至8月30日每週五、六晚間18:00及19:00發車，每人499元（包含交通來回接駁及2杯限定調飲兌換），搭乘者可持「旅人地圖」挑一間喜歡的合作店家兌換夏季限定調飲，續杯還享優惠，活動一律採線上報名，一人一票。

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▲▼屏東夏日狂歡祭。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東夏日狂歡祭今年打造會下雪的童話冰宮城堡。（圖／屏東縣政府提供，下同）

同時，屏東縣政府也推出「屏東夏日狂歡祭」，把屏東縣民公園打造成最好玩的超級遊樂園，不僅有首座會下雪的童話冰宮城堡、17米海盜船等刺激遊具，還有由國際藝術家設計的超萌水果動物打造的甜蜜之森，即日起至8月31日期間免費開放。

「屏東夏日狂歡祭」自2022年開辦以來，短短三年已成為南台灣暑假最亮眼的品牌活動，深受親子喜愛。今年活動共有5大主題亮點，包括「童話冰宮」、「甜蜜の森」、「狂歡遊樂園」、「夏日遊園派對嘉年華」及「主題特色賣店」，讓大小朋友都能在陽光下釋放壓力、盡情玩樂。

▲▼屏東夏日狂歡祭。（圖／屏東縣政府提供）

▲▼民眾可以免費玩冰雕溜滑梯、迷宮。

▲▼屏東夏日狂歡祭。（圖／屏東縣政府提供）

此次活動最大亮點，就是打造屏東首座會下雪的童話冰宮城堡，靈感取自經典童話《白雪公主》，在佔地300坪的空間中，打造出13米長的冰雕溜滑梯、晶瑩剔透的冰屋與冰雕迷宮等沉浸式場景，只要踏入冰宮，雪花飄落、冰霧繚繞，瞬間就能感受到置身北國的奇幻氛圍。

為維持場內雪景效果，冰宮溫度保持在零度以下，進場體驗時務必攜帶外套、手套、毛帽，才能盡情享受冰雪奇境的樂趣。考量部分民眾未備齊保暖衣物，活動現場也貼心設有保暖衣物租借服務，協助大小朋友溫暖暢玩，不受氣溫限制。另外提醒民眾，本項設施採免費索票入場，每日名額有限，家長務必提前至活動服務台索票，以免向隅。

關鍵字： 屏東旅遊 墾丁 墾丁旅遊 星夜南方行墾丁雙層巴士

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