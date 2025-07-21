宜蘭日式主題園區飯店住宿券下殺39折　送浴衣、笑笑羊互動體驗

▲宜蘭綠舞國際觀光飯店。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

宜蘭綠舞國際觀光飯店將於8月1日至8月4日參加「2025台灣美食展」，並首度推出住宿券限時特惠，最低下殺39折起，即日起至8月4日同步於線上開賣。

此次旅展主打住宿券優惠，其中「玥－山景客房一泊一食雙人住宿券」，入住送經典浴衣或大正浪漫體驗，再加碼萌寵互動及黑RURU CAFE入園體驗，周一至周四入住還可享抹茶、和菓子等三選一經典活動。

▲客房示意圖。

綠舞飯店同步推出多款超值美食票券，包含壽喜燒與西式套餐的「雙人共用餐券」，每人890元，即可在日光璽舞與蝶舞咖啡廳享用多道料理，再贈送綜合刺身，餐後還能自由進出5.7公頃的日式園區，漫步庭園造景、感受如置身京都的悠閒氛圍。

▲黑RURU CAFE。

▲「擼LALA Sweets」貓咪咖啡店可以擼貓。

旗下萌寵品牌「黑RURU CAFE」則推出「雙人萌寵下午茶餐券」，799元即可享鹹食、甜點、飲品組合，並贈送牧草兌換券，讓旅客能與人氣黑鼻羊、熊貓羊近距離互動。另有「擼LALA Sweets」推出的「雙人擼貓折抵券」，480元即可折抵600元消費，適用於宜蘭與台北南西門市，換上襪套後即可與超親人貓咪盡情玩耍、拍照打卡，享受被貓咪包圍的療癒時光。

▲礁溪麒麟酒店推出夏日小旅行專案。（圖／業者提供，下同）

而礁溪麒麟酒店從7月20日起推出一泊二食住房專案，雙人入住每晚3840元起，享早餐吃到飽、鍋物晚餐，還能體驗全台唯一S型稻浪獨木舟。

▲客房示意圖。

礁溪麒麟酒店此次推出「蘭陽食光悠遊微旅行」專案，預訂指定房型「謐境輕奢雙人客房」或「垠際景觀豪華客房」住房專案，即可免費享用雙人異國自助早餐，還能品嚐館內獨家鍋物「桂苑 HOT POT」，再搭配飲品無限暢飲與霜淇淋吃到飽的自助吧。

▲宜蘭S型稻浪獨木舟。（圖／驚豔台灣文創提供）

同時業者攜手「驚豔台灣文創Stunning Taiwan」，推出住客限定的專屬加購「蘭陽悠遊微旅行」，行程將由在地達人帶路，搭乘微醺巴士輕鬆出發，走訪蘭陽新八景之一的「中福酒廠」，品嘗米糠酒及甘酒等三款在地特色酒種；接著，前往全台唯一能穿梭稻田水道的「稻浪獨木舟」，乘著獨木舟悠遊在S型水道中，二人成團每人2800元。