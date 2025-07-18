挺過末日預言！夏季旅展人潮曝　北海道團2萬、日韓機票免萬元

▲「台北國際夏季旅展」今（18日）起一連四天在世貿一館開跑。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

「台北國際夏季旅展」今（18日）起一連四天在世貿一館開跑。旅行社業者表示，其中以日、韓買氣最好，且在7月5日末日預言過後，加上日圓持續貶值，買氣迅速回補一至三成，同時也端出北海道團費2萬、日韓機票免萬元等促銷，長程線訂單能見度直逼明年寒假。

▲旅天下端出北海道團費2萬、日韓機票免萬元等促銷。（圖／記者彭懷玉攝）



旅天下

旅天下發言人許哲郎觀察，「預言」確實讓部分想前往日本的旅客呈現觀望態度，然而，7月5日過後，訂單量迅速回補，並創下單日新高。主要歸因於日圓持續貶值，進一步推升了日韓旅遊的買氣，整體進單成長幅度超過兩成。

▲旅天下發言人許哲郎說，日韓仍是民眾出國首選，佔旅天下整體營業額的五成以上。（圖／記者彭懷玉攝）



許哲郎說，日韓仍是民眾出國首選，佔旅天下整體營業額的五成以上。預估今年暑假整體業績將有小幅成長，較去年同期約提升一成。 在長程線方面，歐洲行程商品已上架至明年寒假檔期，加上明年暑假天數較長，有利於家庭規劃歐洲旅遊，近期詢問度顯著增加。

旅天下祭出日本北海道「函館螃蟹吃到飽5日」團費僅需2萬元，包含螃蟹吃到飽、五星飯店及四晚入住溫泉旅館；北歐極光破冰船行程10日、加拿大黃刀鎮9日，現場提供第二人折價1萬5千元。

業者強調，旅展現場「挑戰現場最低價」，甚至有機會撿到日韓機票免萬元的好康。另有土耳其艾菲索斯古城10日原價39,900元，特惠29,999元起；印度泰姬瑪哈陵7日原價39,900元，特價29,999元起；杜拜阿布達比清真寺8日原價45,900元，旅展特惠36,999元起等破盤優惠。

▲業者紛紛表示受「預言」影響銷售，但隨後買氣迅速回溫。（圖／記者彭懷玉攝）



五福旅遊

五福旅遊發言人錢緯銘則分享，儘管7月初受特定「預言」氛圍影響，銷售停滯，但在7月5日過後，市場買氣迅速回補2成左右，8月份業績高於7月，加上民眾開始傾向提前到6月出國，扭轉過去7月為全年賣最好的常態。

▲五福旅遊發言人錢緯銘則分享，在7月5日後，市場買氣迅速回補2成，8月份業績高於7月。（圖／記者彭懷玉攝）



錢緯銘說，日本依舊為熱門國度，其中，沖繩有JUNGLIA叢林樂園將在7月25日開幕，加上距台近，四天就能完整暢遊，是民眾赴日首選；九州也因便利的直飛航班與豐富的旅遊資源而受青睞。值得注意的是，北海道今年的價格被認為是10年來暑假最低價，團費甚至出現2萬元左右的選項。東北地區也開始出現楓紅季的搶購潮，顯示台灣民眾對日本旅遊的投入度極高。

▲越南芽莊珍珠島海上纜車。（示意圖／記者蔡玟君攝）



除了日本，越南已躍升為台灣出境旅遊第三名，其中芽莊團幾乎班班客滿，已載運13,000多位客人赴芽莊旅遊，業者甚至開發了直飛大叻的新航線，預計11月2日直飛大叻，並透過雙點進出節省旅客時間。

錢緯銘說，長程線如中西歐地區持續熱門，特別是巴黎直飛8天行程，僅需49,900元，民眾可以在冬季感受法國聖誕氛圍。東歐等過去較為神秘的國度，也逐漸吸引台灣民眾注意，包含匈牙利、波蘭等國。

▲東南旅遊說，去年爆發的極光行程，今年表現也不俗。（圖／記者彭懷玉攝）



東南旅遊

東南旅遊副理徐玉玲表示，受惠於日圓的持續貶值和季節性需求，日韓旅遊買氣旺盛，訂單能見度已延伸至明年春季。同時，旅展現場的限定優惠也刺激了民眾對長程線的預訂，像是從去年爆發的極光行程，今年表現也不俗。

▲東南旅遊副理徐玉玲表示，受惠於日圓的持續貶值和季節性需求，日韓旅遊買氣旺盛，訂單能見度已延伸至明年春季。（圖／記者彭懷玉攝）



徐玉玲說，雖然日本與韓國仍是東南銷售主力，但歐美地區詢問度亦高，長程線的訂單能見度已可達明年春節。其中，極光又以冰島和加拿大黃刀鎮最夯，吸引了許多旅客詢問和預訂。此外，透過與YouTube節目合作，奧捷、東歐的旅遊行程也備受關注。