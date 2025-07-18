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MSC榮耀號2026航程出爐！高雄港首次迎巨無霸郵輪　早鳥折6千

▲MSC地中海郵輪今（18日）預告2026年MSC榮耀號台灣春季航線。（圖／業者提供）

▲MSC地中海郵輪今（18日）預告2026年MSC榮耀號台灣春季航線。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／台北報導

MSC地中海郵輪今（18日）預告2026年台灣春季航線，旗下MSC榮耀號（MSC Bellissima）將於明年3月8日重返台灣，並在3月及6至7月間營運13個航次，航程覆蓋日本、韓國熱門目的地。同時，推出全新「禮遇陽台暢飲房」房型，提供高樓層海景、酒水套餐、專屬登船櫃台及優先離船等禮遇。

▲MSC地中海郵輪今（18日）預告2026年MSC榮耀號台灣春季航線。（圖／業者提供）

▲MSC榮耀號將於2026年台灣航次推出新升級的「禮遇陽台暢飲房」。（圖／業者提供）
MSC榮耀號2026年將首次以高雄港為母港，3月8日至3月17日期間，帶領旅客前往沖繩、石垣島等地，提供5天4夜和6天5夜的航程。緊接著，郵輪3月17日至3月28日將以基隆港為母港，營運2個航次，沿途將前往日本福岡、佐世保與韓國釜山等目的地，一次探索雙國。

春季航季結束之後，MSC榮耀號將於2026年6月13日重返台灣，以基隆為母港進行9個航次的營運，航程涵蓋沖繩、佐世保、宮崎、福岡、鹿兒島、宮古島、石垣島，以及韓國釜山、濟州等人氣勝地。

▲MSC地中海郵輪大中華區銷售副總監王勇,麗星郵輪。（圖／記者彭懷玉攝）

▲MSC地中海郵輪大中華區銷售副總裁王勇。（圖／記者彭懷玉攝）
MSC地中海郵輪大中華區銷售副總裁王勇表示，MSC榮耀號以航行亞洲區為主，由於2019年下水至今僅5、6年，內部設施新且豪華，平均載客率約9成，加上總噸位17.2萬噸，載客量可達5,600人，均是榮耀號的優勢所在。今起開賣2026年3月春季航程，凡於10月31日前預訂任一艙房並付訂金，可享每間艙房減6,000元早鳥優惠。

▲MSC地中海郵輪大中華區銷售副總監王勇,麗星郵輪。（圖／記者彭懷玉攝）

▲麗星郵輪也進駐台北國際夏季旅展，同步宣傳「探索星號」航程。（圖／記者彭懷玉攝）

另外，麗星郵輪「探索星號」今年3月回台，從3月底櫻花季一直到11月中的楓紅季，分別提供3天免請假、4天及6天13種日韓航程，之後移往高雄，11月16日起展開暖冬行程，帶旅客到菲律賓、越南遊玩。麗星郵輪副總裁徐牧柔指出，這兩年多來積極深耕台灣，已提前確認這條航線可持續走下去，時間長達三年，期望能重返亞洲郵輪領導地位。

▲麗星郵輪探索星號,麗星郵輪探索星號夏季活動,星海夏令營,麗星郵輪副總裁徐牧柔。（圖／記者彭懷玉攝）

▲麗星郵輪探索星號持續深耕台灣市場。（圖／記者彭懷玉攝）
「探索星號」日前已進行升級，包括增強燈光、音響及娛樂系統，提供沉浸式體驗。作為麗星郵輪品牌的一部分， 「探索星號」娛樂方面也進階至2.0版本，新增泡沫派對、紅毯派對等各式活動，致力打造「最好玩的郵輪」。

關鍵字： 郵輪旅遊 遊輪旅遊 MSC地中海郵輪 MSC榮耀號 麗星郵輪 探索星號

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