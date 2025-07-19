2.7米月亮雲朵裝置在桃園　音樂祭假日市集時間、亮點出爐

▲台茂公園今夏新增月亮雲朵裝置，其中月亮高約2.7公尺。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

不只是購物中心，桃園台茂公園豐富設施蔚為一處遛孩與放風勝地。近日業者在綠地上增設巨型月亮雲朵裝置，夜間燈光會變色。同時也公布「Chill嗨嗨音樂祭假日市集」時間，今（19日）下午還有「粉紅豬小妹見面會」。

▲最新的月亮裝置高約2.7公尺，當夜幕降臨，展現另一番浪漫氛圍，宛如置身奇幻月空之中。（圖／業者提供）



業者表示，最新的月亮裝置高約2.7公尺，一旁還有散落草地的雲朵，該互動裝置藝術以「仲夏夢境」為靈感，融合自然綠意與藝術美學，與標誌性的城堡相呼應。當夜幕降臨，雲朵裝置是以七彩漸變的呼吸燈變化，展現另一番浪漫氛圍，宛如置身奇幻月空之中。本座造景將擺放到年底甚至更久。

▲今（19日）將有深受小孩歡迎的「粉紅豬小妹見面會」。（圖／業者提供）



▲台茂7月活動時間一覽表。（表／記者彭懷玉製）

今（19日）下午將有深受小孩歡迎的「粉紅豬小妹見面會」，由豬小妹佩佩帶小孩開心唱跳，還有機會一起合照。而7月19日、20日，「涼夏音樂祭市集」嚴選近30家美食、文創商品及餐車，包含排骨酥、韓式飯捲、墨西哥捲餅、中埔烤肉、刈包及烤玉米等；甜點則有人氣「方人也麻糬餐車」帶來街頭美食，以及脆皮泡芙、小米甜甜圈、糖葫蘆、地瓜球、鮮榨果汁、退火飲料等。

▲▼「涼夏音樂祭市集」嚴選近30家美食、文創品及餐車，甜點有人氣「方人也麻糬餐車」。（圖／業者提供）



另有趣味釣魚、親子烤畫及魔術整人玩具等；當然，也少不了各種飾品文創小物、寵物用品可以盡情巡遊，一家人度過充滿想像與歡樂的仲夏時光。

▲台茂公園有偌大的遊戲場供民眾遛孩。（圖／業者提供）