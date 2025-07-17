穿露肚臍裝、6星座玩六福村千元有找　九族找7/27壽星免費入園

▲六福水樂園的激流勇士是消暑首選之一。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

兩大樂園推出暑假超強優惠！六福村祭出「肚臍解放日」、「水象、土象星座」999元專案，夜晚還有煙火光舞秀。九族文化村要找同天生日的壽星，7月27日當天可免費入園（需另搭配購買980元成人全票），此外，7月26日至7月28日連續三天，全民門票買一送一，一人490元玩整天。

▲六福鮪魚季重磅回歸，只要有鮪魚肚就能享499元入園優惠。（圖／業者提供）



六福村主題遊樂園

繼水樂園「六福鮪魚季」499元優惠引發討論熱潮，六福村再推「肚臍解放日」優惠。即日起至8月31日，只要穿著「原設計能露出肚臍」的服裝，就能以999元暢玩六福村主題樂園。

▲穿著服裝原設計能露出肚臍的服裝，就能以999元入園。（圖／業者提供）



另外，如果你是水象（巨蟹、雙魚、天蠍）或土象（金牛、處女、魔羯）星座，出示證件同樣能享999元入園優惠價。大學生持學生證現場購票，899元爽玩一整天。

▲假日限定的《炫光之夜》用燈光舞蹈和音樂點亮樂園。（圖／業者提供）



而今年「六福鮪魚季」與「藍白拖」優惠正式回歸，只要有點鮪魚肚（可捏出肥肉、會輕微晃動），就能享有499元入園；穿上國民經典藍白拖（顏色不拘），也能以499元入場。

▲大學生、中彰投雲嘉鄉親優惠價899，欣賞光之祭典高空煙火。（圖／業者提供）



此外，設籍桃竹苗地區的鄉親（身分證字號H/J/O/K開頭），憑證明文件就能以399元玩水樂園；設籍台中、彰化、南投、雲林或嘉義民眾（或是身分證英文開頭是L/N/M/P/Q）均可用899元入園。

▲九族文化村歡慶39周年，祭出生日雙重回饋。（圖／業者提供）

九族文化村

九族文化村歡慶39周年，祭出生日雙重回饋，首先，凡與九族同天生日的壽星，憑身分證明文件現場兌換門票，7月27日當天可享免費入園。另外，7月26日至7月28日連續三天，全民門票一口價買一送一，需購買原價980元的成人全票，即可免費帶一名親友同遊，等於每人只要490元即可玩好玩滿。

▲7月26日至7月28日連續三天，全民門票一口價買一送一。（圖／業者提供）



凡購買九族文化村門票，均額外附贈日月潭纜車搭乘（原價380元／人），業者堪稱年度最超值專案。

配合周年慶，暑期強檔活動「九族清涼嘉年華」正進行中，全新打造的「水立方－夏日水戰場」限時開放，園區規劃「迷霧森林」、「跳跳泉」與「噴泉廣場」等多項親水體驗，且每日舉辦水槍大戰活動，即日起至8月31日登場。

▲「九族清涼嘉年華」即日起至8月31日登場。（圖／業者提供）



此外，周年慶主打「入園送刮刮樂＋周周抽千萬大獎」，最大獎為市價破百萬元的全新賓士轎車，還有Apple iPad、65吋電視、空氣清淨機等獎品。