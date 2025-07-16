台北夏季旅展7/18開跑！出國萬元有找、住宿1.9折起　懶人包先看

▲台北晶華酒店。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

「2025台北國際夏季旅展」7月18日至21日於世貿一館開跑，約200家廠商、超過600個攤位展出，適逢夏季旅展10周年，今年首創「一票逛四天」，海外行程萬元有找，現場旅遊商品最低1折起，以下優惠整理先筆記。

國內飯店住宿券、餐券優惠

晶華國際酒店集團：「湯泡飯」泡湯＋餐券最低29折起，自助餐券買十送一。



天成飯店集團：住宿下殺1.9折起，餐券5.1折起，購券再享黃金湯泡湯粉、沐浴泡澡球加購價。



台北美福大飯店：餐宿優惠43折起，展場滿額贈好禮。



福華大飯店：「江南春烤鴨三吃券」1,999元，再推出住宿券每張2,999元（附2客早餐），買5送1抵用券，買10送1住宿券。



圓山大飯店：餐券最低6折、住宿券3折起，同場推出「覓到by吧沐」限量調酒兌換券與每日快閃商品。



福容大飯店：聯合住宿券平均2,815元起；美食通用券1,067元起。



宜蘭香格里拉冬山河渡假飯店：平日一泊二食雙人住宿券下殺5折，每張4,999元，不限館別，享買十送一。



北投大地酒店：食宿優惠43折起。

▲日本香川栗林公園。（圖／shutterstock）



航空、郵輪、旅行社優惠

中華航空：全航線限時76折起，機票未稅最低不到3,000元；台北–高松香川天天直飛，套票7,320元起（未稅），官網購票加贈三重好禮（巴士券＋船票＋園區票）。



MSC地中海郵輪榮耀號：11月–2026年1月基隆出發日韓（宮古島、沖繩、石垣島）郵輪5／6日早鳥每房減10,000元＋精美好禮。

▲麗星郵輪探索星號。（圖／記者彭懷玉攝）



麗星郵輪探索星號：周日出發三優惠任選，包含「兩人同行買一送一」、「3人同行第三人免費」、「兒童機票免費」；皇宮體驗價，同艙房第三人0元（以上同艙第三人免票，僅付港務費3,250元）。



行家旅行社：北歐極光10天早鳥第二人減10,000元。西葡13天與醉愛歐洲10日行程也享第二人減6,000元。



鼎運旅遊：芬蘭＆波羅的海10／12日最低69,900元，第二人折6,000元。



皇牌旅行社：波蘭波羅的海三小國10天59,900元起，現場付訂第二人折6,000元。



旅天下：早鳥最高折15,000元、2萬元玩北海道；印度3萬有找、杜拜、埃及免4萬，郵輪4人同行，送2人房費，旅展優惠第二人最高現折15,000元。

▲北海道團費降至2萬起。（圖／易遊網提供）



鳳凰旅遊：最高每人折10,000元，再享盥洗包成交禮。



可樂旅遊：韓國釜山大邱5日遊8,888元起。暑假遊日本銀山溫泉、北海道20,888元起；東南亞免2萬，越南「北越限定GO」5日，最低17,488元起；泰國「曼芭限定GO」5日，暑假出國僅15,999元起，Club Med現場折8,000元。



東南旅遊：暑假清艙、賞楓、郵輪最低9,999元，寰宇河輪假期10月18日啟航，歐洲國王湖11日，全包式服務含全程岸上觀光、小費、服務費、24小時酒水。



行家旅行社：歐洲行程早鳥第二人最高折10,000元。



五福旅遊：日本行18,888元起，第二人最高折6,000元。韓國中秋包機開賣，日韓自由行13,888元起，宮古島再享第2人優惠。越南跳島無購物、菲律賓免簽上線，第二人最高現折3,000元。郵輪早鳥優惠最高減2萬，MSC榮耀號指定日期第3人0元。春節早鳥第二人最高折2萬，加送網卡。

▲MSC榮耀號。（圖／業者提供）



不只各家推出的優惠，7月18日至21日前150名早鳥報到者可獲紅包，人人有獎，內含凱菲屋下午茶等名店餐券。現場單筆消費滿5,000元即贈限量好禮，滿10,000元再抽機票、百夫長行李箱、麗星探索星號豪華郵輪之旅等獎項。

此外，凡於台北國際夏季旅展官網，完成預約報名索取QRcode門票，旅展期間到場報到，就能前往「大會贈品區」參加抽獎，有機會抽到1,000元、500元、300元、200元購物金，四天總價值高達30萬元。



