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領先全球！辣妹餐廳「Hooters慶城店」推早午餐　368元起吃得到

▲Hooters。（圖／記者黃士原攝）

▲Hooters慶城店首度推出早午餐。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

源自美國的Hooters美式連鎖餐廳，慶城店開業至今已有28年，今年暑假領先全球分店，首度推出早午餐，除了炙烤牛小排、香烤酥脆墨西哥雞肉塔，以及台灣全新開的7款個人早午餐輕派對餐點，每周六、日以及3天以上連續假日上午10:00起供應，368元起吃得到。

源自美國的Hooters美式連鎖餐廳，以辣妹服務生聞名，招牌餐點有辣雞翅、碳烤海鮮、巨無霸漢堡與美味牛排、豬肋排等。不過這個暑假開始，慶城店領先全球分店，每周六、日，以及3天以上連續假期的上午10:00至下午16:00，供應澎湃的美式早午餐，共有3種拼盤分享餐及7種個人餐，368元起吃得到。

▲Hooters。（圖／記者黃士原攝）

▲「Combo A呼呼大滿足『卡法司』早午餐拼盤」。（圖／記者黃士原攝）

▲Hooters。（圖／記者黃士原攝）

▲「Combo B大口吃肉『燃燒卡路里』」。（圖／記者黃士原攝）

▲Hooters。（圖／記者黃士原攝）

▲「Combo C塔可餅當家『大滿貫』拼盤」。（圖／記者黃士原攝）

3款拼盤分享餐中（均為1298元），主打「Combo A呼呼大滿足『卡法司』早午餐拼盤」，卡法司是由台灣廚藝團隊自創開發，將厚厚的法式吐司夾入卡門貝爾、美國切達起司，撒上細緻糖粉的濃郁香甜，搭配上起司的鹹甜滋味。

另兩款「Combo B大口吃肉『燃燒卡路里』」、 Combo C塔可餅當家『大滿貫』拼盤」同樣適合2～3人享用，前者中的煙燻烤雞翅為全球統一風味，先用醬汁醃製24小時，再經過低溫90度慢烤、220度高溫收乾表皮兩道工序。另外還有人人都愛的炙烤牛小排、碳烤豬肋排、涼拌捲心菜等菜色。

▲Hooters。（圖／記者黃士原攝）

▲肌力滿分雞腿排。（圖／記者黃士原攝）

▲Hooters。（圖／記者黃士原攝）

▲活力無限牛排餐。（圖／記者黃士原攝）

針對不想揪朋友、只想單純享用澎湃早午餐的民眾，慶城店也推出7款個人版早午餐，例如一整杯宛如冠軍獎杯的大份量果然優格杯（368元），採用自家製優格搭配當季水果、穀物麥片，令人滿足的容量是Hooters不變的款待服務；美式早午餐不可缺少的培根碎美式炒蛋，在肌力滿分雞腿排（498元）、紐奧良辣肉醬起司餅（468元）、活力無限牛排餐（658元）都吃得到。

▲樂檸漢堡推出3款珍奶堡。（圖／業者提供）

另外，「樂檸漢堡」把台灣經典手搖飲「珍珠奶茶」變成漢堡，即日起至9月15日推出「珍珠奶茶堡」限定套餐，一共有3款珍奶堡，包括「樂檸珍珠奶茶手打牛堡」，自製雲感漢堡包夾上手打牛肉排、特製濃醇奶茶醬，再搭配Q彈珍珠，打造鹹甜交織的口感；「樂檸珍珠奶茶雞排堡」、「樂檸珍珠奶茶蔬食堡」則是分別搭配炸雞排、酥炸海味蔬食排，打造台灣味組合及滿足無肉蔬食控。

每份套餐內含漢堡1份、捲捲鮮蔬杯及任選55元飲品，售價皆為275元，每日數量有限，售完為止。
 

關鍵字： 美食雲 Hooters 早午餐

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