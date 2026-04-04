全台最老財神廟在桃園！創廟至今超過360年　參拜順序一次看

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者蘇相云
「南崁五福宮」位在桃園蘆竹，身為全台最老財神廟，創廟至今已有三百六十餘年，也是開基玄壇元帥祖廟，許多信眾專程來這求財運、補財庫、點光明燈，每到春節以及武財神聖誕更是香火鼎盛，想找桃園財神廟推薦、蘆竹求財運地點，這裡絕對是人氣首選。
位置＆交通
交通相當方便，地址為桃園市蘆竹區五福路1號，開車可直接導航南崁五福宮，廟前以及周邊皆有停車空間，搭乘大眾運輸可至南崁市區公車站步行前往，由於南崁五福宮鄰近南崁溪與市區幹道，交通動線算是相當便利。
▲每日開放時間為06：00～20：30，不論清晨補財庫、下午參拜或晚上祈福點燈，幾乎全年無休，是許多在地人日常參香的重要信仰中心。
平日以在地信眾為主，但到了農曆春節、農曆3月15日武財神聖誕萬壽期間，香客人潮絡繹不絕，尤其武財神文化祭以及五大庄中元普度時，更可見遶境陣頭以及北管樂熱鬧登場。
歷史由來
南崁五福宮創建於明永曆年間，相傳延平郡王鄭成功登陸台灣時，奉請玄壇元帥香火駐軍南崁，後來形成廟宇發展根基，清朝時期這裡形成五大庄祭祀圈，至今已有三百多年歷史，是桃園最早興建的廟宇。
參拜順序
來到南崁五福宮參拜，一般順序為天公爐→正殿→各殿依序參拜，信眾常會準備金紙、供品，祈求財運亨通、生意興隆，這裡也提供祈安禮斗、安太歲、點光明燈等法會服務。
正殿
南崁五福宮正殿主祀玄壇元帥趙公明武財神，同時供奉五穀先帝、開漳聖王、國姓爺、太子爺、福德正神以及虎爺，許多信眾專程來向武財神祈求正財偏財。
後殿
後殿供奉觀音佛祖、關聖帝君、天上聖母、關平、周倉、千里眼、順風耳與十八羅漢，後殿空間寬敞，是信眾靜心祈福的重要場所。
太歲殿
▲太歲殿供奉太歲星君，每逢犯太歲之年，信眾會來南崁五福宮安太歲、點燈祈福，祈求一年平安順遂。
月老殿
想求姻緣的朋友，也會特別來月老殿參拜，供奉月下老人、文昌帝君與註生娘娘，是求姻緣、求考運與求子的重要信仰據點。
元辰殿
▲元辰殿供奉斗姥元君、北斗星君、南斗星君與斗燈，信眾會到南崁五福宮點斗燈補運，祈求消災解厄、延年益壽。
施主殿
▲供奉五福宮開基周施主，感念先人建廟功德，南崁五福宮透過施主殿傳承歷史與飲水思源精神。
使者公蛇洞
▲後殿設有使者公蛇洞，是全台少見廟內飼養錦蛇的寺廟，傳說神蛇為神明使者，這裡也因此增添神秘色彩。
宮天爐
▲鎮廟之寶為道光3年所留大天爐石香爐，距今近200年，信眾相信雙手順時針摸天爐三圈許願，可以帶來好運與財氣。
聖蹟亭
▲聖蹟亭建於同治年間，原為焚化字紙祭文用途，如今南崁五福宮聖蹟亭移至廟側公園保存，紅磚兩層建築古色古香。
▲想找桃園財神廟推薦以及蘆竹求財運景點，那麼南崁五福宮絕對值得一訪，這裡不只是全台最老財神廟，更是一座融合歷史、藝術以及信仰文化的百年古蹟。
南崁五福宮
地址：桃園市蘆竹區五福路1號
電話：03－3227909
營業時間：06：00～20：30
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*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁
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