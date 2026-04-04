瑞航全新「SWISS Senses」客艙！5種商務艙座位　燈光緩解時差

▲瑞士航空。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

國內外大型航空公司近年紛紛更新客艙設計，提升旅客的飛行體驗。瑞士國際航空就推出全新設計概念「SWISS Senses」客艙，從燈光、氣味到觸覺的「五感全方位進化」，其中最受矚目的莫過於首度亮相的「空中私人閣樓」頭等艙套房，以及具備5種座位選擇的商務艙，豪經艙和經濟艙也全面升級。

▲瑞士航空全新客艙「SWISS Senses」透過五感服務，讓旅客的飛行體驗升級。

亮點一：五感沉浸式設計 大幅緩解時差不適

「SWISS Senses」核心在於營造家一般的舒適感。機艙選色靈感來自瑞士自然景觀，並導入「以人為本照明系統」，燈光會根據飛行時段自動模擬自然光色溫，幫助旅客在長途飛行中調節生理時鐘。

此外，瑞航與瑞士香氛品牌Soeder合作，研發專屬香調「Alpine Valley」，並應用於熱毛巾與保養備品、枕頭噴霧中；而在味覺體驗上，則推出招牌調酒 「SWISS Alpine Essence」。全機影音系統亦同步升級，不僅螢幕更大，更全面支援藍牙耳機連接與60W USB-C快充，解決現代旅客的電力焦慮。

▲▼瑞士航空全新頭等艙Grand Suite。

亮點二：頭等艙Grand Suite打造「空中私人閣樓」

在頂級客艙部分，瑞航除了提供標準單人套房，更推出 「SWISS First Grand Suite」，將兩間相鄰套房可整合為一個完整大空間，能隨時轉換成臥室、行動辦公室或私人會議室，並具備超過1.4公尺高的隔間，確保絕對隱私。

座椅內建業界首創的加熱與冷卻功能，並配置43吋4K超大螢幕，內建個人衣櫃、無線充電，並與瑞士品牌Muntagnard 合作提供100%木纖維製成的環保睡衣，提供空中頂級奢華體驗。

▲商務艙提供多達5種座位選擇，滿足辦公、睡眠或雙人同行等不同需求。

亮點三：商務艙「5種座位」任選

全新商務艙採取更精細化分類，旅客可依照自身需求預訂，且所有座位皆可直通走道，並能轉換為2至2.2公尺的全平躺床。如經典商務艙（Classic Seat）提供多種充電功能，還有17.3吋4K螢幕；針對商務旅客，想要在機上辦公，則有「額外空間座 （Extra Space Seat）」可選擇，座位擁有雙側大桌面，可放置個人電腦等用品。

▲瑞士航空商務套房讓旅客能和同行者坐在一起。

「隱私座位 （Privacy Seat）」則緊鄰窗邊且與走道隔離，適合想獨處的旅人；「加長座位 （Extra Long Bed）」則專為高個子旅客設計，座椅調整平躺後最長可達2.2公尺，即使是高個子的運動選手也能伸展無障礙，若想坐在一起，也有「商務套房（Business Suite）」可選。

值得一提的是，座椅內嵌「側睡減壓系統（Shoulder Sink-In）」，讓側睡者的肩膀能微微下沉，徹底改善長途飛行常見的肩頸痠痛問題。旅客需注意的是，特殊座位可能需要額外加價預訂。

▲瑞士航空最新豪經艙。

亮點四：豪經艙、經濟艙同步優化

豪華經濟艙與經濟艙也進行調整。豪經艙維持近1公尺的寬敞椅距，採用「硬殼式座椅」設計，即使將椅背放倒也不會干擾後座旅客；經濟艙則導入全新結構座椅，增加膝部伸展空間，並標配13.3 吋4K高畫質螢幕。

此外，無論哪個艙等，皆提供無線充電（部分位置）與藍牙配對功能，讓不同預算的旅客都能享有高品質的娛樂饗宴。

▲韓國廉航德威航空正式改名為「泰瑞航空」。（圖／記者蔡玟君攝）

而韓國廉航「德威航空（T’way）」則宣布正式改名為「Trinity Airways」，中文官方名稱為「泰瑞航空」，並計畫從明年陸續更改名稱與機身塗裝設計，以全新姿態提供航運。

▲韓國德威航空將改名為「Trinity Airways」，新塗裝設計也亮相。（圖／業者提供）

業者表示，全新名稱「Trinity Airways」源自拉丁語「Trinitas」，有三合一、完整性的意義，目前航空公司代碼不會改變，已經預訂機票的旅客權益也不受影響，但接下來官網、APP、機場報到櫃檯會逐步更換為新形象與新品牌名稱。