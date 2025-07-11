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金豬食堂公告明後天「無現場候位」　網猜測：GD包場了

▲金豬食堂菜單搶先看！五花肉單點450元　開幕日早上9點發號碼牌。（圖／記者黃士原攝）

▲「金豬食堂」則是公告明後天（7/12、13）全時段包場。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

韓流天王G-Dragon權志龍，今日起連3天在台北小巨蛋舉辦演唱會，而他熱愛的韓式烤肉「金豬食堂」則是公告明後天（7/12、13）全時段包場，不發放號碼牌、無現場候位，許多粉絲猜測是GD包場。對此，業者表示，包場客人都是他們的VIP，必須保護隱私。

▲金豬食堂菜單搶先看！五花肉單點450元　開幕日早上9點發號碼牌。（圖／記者黃士原攝）

▲金豬食堂全程由專人桌邊代烤。（圖／記者黃士原攝）

「金豬食堂」有首爾最強的韓式燒肉店稱號，招牌是帶骨五花肉、霜降豬肩肉、肩胛肉等，而且都由專人桌邊代烤，不怕技術不好而烤焦。台灣首店初期主要提供熟成帶骨五花肉、梅花豬肉與霜降豬肉，價格分別是450元、480元、520元，另有豬皮、泡菜鍋、拉麵與烤大蔥、杏鮑菇，60元起至600元，每人低消600元。

▲金豬食堂包場公告。（圖／取自金豬食堂臉書

金豬食堂2樓原本就有提供VIP包場用餐，不過餐廳日前公告7月12日、7月13日全日包場，不但全時段皆不對外開放，也不發放號碼牌、無現場候位，但已完成訂位的消費者，將保留席位。由於這家是GD的愛店之一，剛好他從今日起連3天在台北小巨蛋演唱會，許多粉絲猜測是GD包場，更羨慕已完成訂位客人。

對於明後天包場VIP是否為GD權志龍，金豬食堂沒有證實，表示「任何消費者包場都會公告，包場客人都是我們的VIP，必須保護他們的隱私，非常歡迎海內外的消費者來訪」。

▲王品燒肉吃到飽「肉次方」插旗中山區。（圖／王品提供）

另外，王品旗下燒肉吃到飽「肉次方」全台有8家分店，近期正在籌備第9家、同時也是台北市第2家店，店址位於中山區的南京東路一段、是已歇業品牌「朝粥幫」舊址。

肉次方是王品集團旗下燒肉吃到飽品牌，鎖定20-35歲、喜愛大口吃肉的年輕人，提供現切肋眼、紐約客牛排，與牛舌、橫膈膜等50種肉品與海鮮吃到飽，自助吧還有小菜、副食、飲料、甜點。菜單上共有4種價位，598元起到998元，消費者可依據肉品種類與自身「食力」選擇。

關鍵字： 美食雲 金豬食堂 GD 權志龍

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