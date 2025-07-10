厚切中腹特價60元！壽司郎7周年第二波優惠　生鮑魚只要40元

▲壽司郎7周年第二波優惠昨日登場。（圖／壽司郎提供）

記者黃士原／台北報導

壽司郎7周年創業祭第二彈昨天起至7月27日登場，不僅祭出黑鮪魚厚切中腹特價60元，同時推出多款限量商品，包括松葉蟹、生鮑魚，以及攜手日本拉麵名店「貝ガラ屋」推出牡蠣白湯拉麵。

▲黑鮪魚「厚切中腹」特價60元。（圖／壽司郎提供）

最受矚目的黑鮪魚厚切中腹，選用來自南半球冷水海域的南方黑鮪魚，油脂豐富，以厚切方式呈現，優惠價只要60元；「松葉蟹2種（90元）」則一次滿足兩種吃法，水煮蟹肉刷上蟹味噌（蟹膏）炙燒，另一吃則是搭配鮭魚卵與海苔的蟹肉壽司；「生鮑魚（40元）」Q彈口感。

▲松葉蟹2種（90元）。（圖／壽司郎提供）

▲生鮑魚（40元）。（圖／壽司郎提供）

「辣味美乃滋鮭魚卷（60元）」融合日韓風味，在壽司卷中豪邁包裹鮭魚肉片，佐以韓式辣醬美乃滋與飛魚卵點綴；「酥炸醬醃北魷軟骨（90元）」使用魷魚頭部軟骨，以醬油醃漬入味後於店內現炸。

▲牡蠣白湯拉麵（140元）。（圖／壽司郎提供）

這次壽司郎還攜手日本拉麵名店「貝ガラ屋」推出「牡蠣白湯拉麵（140元）」，以牡蠣熬煮湯頭，濃郁滑順卻不膩口，搭配酥炸牡蠣與柚子皮。

甜點控也有福了！壽司郎與日本京都百年抹茶品牌「森半」聯名推出「森半抹茶團子拼盤（90元）」，Q彈團子融入抹茶的幽雅茶韻，搭配細緻紅豆餡、大學芋與冰淇淋。

▲藏壽司推出20款《名偵探柯南》聯名扭蛋。（圖／藏壽司提供）

另外，藏壽司再度與柯南聯名，推出20款扭蛋，7月17日前限時登場，分別是8款以2025年大阪萬國博覽會為靈感設計的「名偵探柯南徽章」，角色涵蓋江戶川柯南、工藤新一、毛利蘭、灰原哀、服部平次、遠山和葉、赤井秀一和安室透。

此外，7月4日起凡至全台藏壽司分店，當日單筆消費折扣後滿1000元，按讚官方Facebook或追蹤Instagram並加入藏壽司官方 Line 好友並綁定會員，即可獲得限量「名偵探柯南行李吊牌」。

