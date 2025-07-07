鳥貴族慶城店7/15開幕　首月打卡送鹽燒牛舌

▲鳥貴族。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

來自日本的「鳥貴族」去年9月登台後，已經拓展3家分店，日前官方宣布位於慶城街1號商場2樓的「慶城店」，即將於7月15日開幕，同時祭出好康活動，8月15日前4人（含）以上同行用餐，打卡就能免費獲得鹽燒牛舌1份。

鳥貴族以「高品質、大份量、全品項均一價100元」為品牌特色，其中，串燒是一盤兩串，部位從雞胸、腿肉、雞翅、雞皮、雞屁股到雞肉丸子都有，有鹽烤、醬燒及椒香3種口味，醬燒使用大量雞肉、蔬菜與果物一起燉煮，是鳥貴族招牌醬汁。

▲貴族燒菜單全品項均一價100元。（圖／記者黃士原攝）

除了串燒，餐廳同步提供特色手工菜，如山藥泥鐵板燒、貴族雞湯釜飯、雞湯雜炊、起司雞肉丸，青椒鑲肉等。其中釜飯現點現做，直接在桌上點火炊飯，製作需要30分鐘。

鳥貴族去年9月登台，已開出新光三越南西店、ATT4FUN信義店及大巨蛋店，目前品牌宣布慶城店將於7月15日開幕，同時祭出好康活動，8月15日前，4人（含）以上同行用餐，打卡就能免費獲得鹽燒牛舌1份。

▲「美人茶遇東坡肉」以秘製醬汁搭配紹興老酒慢燉東坡肉。（圖／記者黃士原攝）

另外，時髦中菜館「Ken香‧時髦中菜」7月正式進駐南港CITYLINK，顛覆傳統中菜總要圍爐大桌的舊有印象，主打「兩人也能吃中菜」，將經典家宴菜式拆解重構為2至6人份量，每道菜色皆為現點現作，融合時髦器皿、創意命名與桌邊互動。

▲「YA問晾衣千刀肉」則以手工刀法將豬五花薄切。（圖／記者黃士原攝）

Ken香3道招牌菜色，「美人茶遇東坡肉」以秘製醬汁搭配紹興老酒慢燉東坡肉，佐以東方美人茶及鹹光餅，打造中式漢堡吃法；「YA問晾衣千刀肉」則以手工刀法將豬五花薄切，以衣架懸掛上桌，搭配特調蒜香沾醬；「川川川水煮牛」則以三層辣度呈現，由香、麻至辣逐層堆疊，湯底融合花椒與大紅袍。