一秒回童年！利百代從鉛筆工廠變身文創樂園　承載三代人共同記憶

▲ 一秒回童年！利百代變身親子樂園，畫畫、積木、創意料理一次滿足。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

你有多久沒拿起鉛筆寫字了？在AI寫稿、平板作業成為日常的時代裡，一間走過76年的老字號文具工廠，選擇用「回到童年」的方式迎接轉型。走進桃園《利百代彩筆文創館》，迎面而來的是一支比人還高的巨型鉛筆，彷彿誤闖進《巨人國》的世界。這個曾陪伴無數人成長的文具品牌，如今搖身一變，成為結合童趣、創意與溫度的親子旅遊新地標。

▲▼利百代彩筆文創館從鉛筆開始，翻開一頁屬於台灣人的童年記憶。（圖／記者姜國輝攝）

館內陳列著從1948年創立以來的歷代經典，包括「小天使彩色筆」、「利百代鉛筆」、五顏六色的畫材套組，每一支筆、每一個色號，都像是一把鑰匙，打開許多人成長記憶的抽屜。

「其實我們利百代已經將近八十年了。」利百代彩筆文創館廠長蔡秀錦分享，品牌最初從南港起家，是台灣第一家擁有綜合文具製造廠的企業，一路見證世代成長的軌跡。而打造這座文創館的初衷，她說得很簡單：「我們當初創造這個文創館，就是希望讓小朋友、消費者知道鉛筆的製造過程。那些背後的辛苦，其實很多人看不到。」

▲▼利百代以文具為橋梁，串聯三代人的情感記憶，也透過異業合作與文創轉型，翻開品牌跨世代共感與創新的新篇章。（圖／記者姜國輝攝）

提前預約，還能走進鉛筆製造區，親眼見證從木芯到成品的完整工序。蔡廠長表示，希望透過展示，讓下一代了解文具不只是現成的商品，更包含看不見的工藝與堅持。

來到文創館二樓，熱鬧的DIY體驗區早已聚集大小朋友。不僅能彩繪明信片、拼接立體積木，還能動手打造個人風格的創意小物。在玩樂中培養孩子的審美力與想像力，也讓親子間有機會共同完成一件屬於彼此的作品。體驗教室空間靈活，桌椅與教具可依據課程或團體需求調整，從校外教學到長青族活動，各年齡層都能找到適合的參與方式。

▲▼利百代從1948年創立以來，用一隻鉛筆寫下世代記憶、用創意連結未來的台灣文具品牌。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼利百代文創館二樓設有DIY體驗區，教室空間靈活可調，依課程與團體需求彈性配置，讓不同年齡層都能在彩繪與積木中發揮創意、共創回憶。（圖／記者姜國輝攝）

「我們曾經接待過長青族旅客，當他們看到早期的那些文具時，眼神裡是滿滿的回憶，甚至開始細細回想自己曾經使用的那支筆，那段求學時光。」她笑著補充，「現在也常常有三代、四代一起來參觀，每一個人都能在這裡找到共鳴。」

逛累了，肚子也餓了，不妨走進館內的「義百代餐廳」。這裡主打台味融合異國風情的創意料理，招牌臭豆腐披薩一上桌，濃郁起司拉絲與泡菜香氣四溢，顛覆你對文創餐廳的想像。還有剝皮辣椒海鮮義大利麵、清爽鮭魚酒醋沙拉、老吳雞翅與松露薯條等人氣菜色，每一道都色香味俱全，兒童餐與大份量主餐的設計，也貼心滿足全家人的食慾。

▲▼義百代餐廳，義式料理不走尋常路！剝皮辣椒海鮮義大利麵鮮辣爽口、鮭魚酒醋沙拉清爽開胃，而那道臭豆腐披薩更是顛覆想像的台味驚喜。（圖／記者姜國輝攝）

▲義百代餐廳老饕推薦的「老吳烤雞翅」熱門到推出真空包裝，讓民眾帶回家也能享用美味。（圖／記者姜國輝攝）

除了筆與紙的展示空間，文創商品區同樣充滿驚喜。走進療癒系文創鋪，筆不只是筆，是情緒的出口。館內展售的「文昌帝君鉛筆」、「神明保庇鉛筆」、「小人退散鉛筆」等創意設計，結合宮廟文化、趣味符號與實用功能，讓文具不再只是上課工具，更是生活中抒壓與祝福的象徵。「有時候壓力大，看到這些可愛的文具，就覺得被療癒了。」蔡廠長笑說，這些設計也吸引不少大人回購，甚至成為交換禮物的新選擇。

▲▼除了文具展示與料理體驗，文創商品區同樣精彩。走進這間療癒系文創鋪，會發現——筆，不只是筆，更是情緒的出口、記憶的容器。（圖／記者姜國輝攝）

她也提到，董事長長年堅持的品牌理念，是「代代相傳」。無論是鉛筆還是品牌精神，「能夠延續，讓下一代也接觸到手寫與創造的價值」，對他來說才是真正重要的事。 除此之外，利百代近年也積極落實環保精神，「其實我們很多文具裡面，都加入了環保材質元素，雖然使用者未必會注意到，但我們的目標就是讓消費者用得安心。」

利百代彩筆文創館也推動跨界合作與海外學習，將國外觀察到的教育科技概念，與本土積木品牌結合，打造具在地特色的教具牆與互動體驗空間。同時發展自有電商平台，結合IP授權與文創設計，讓傳統文具跳脫功能性框架，成為兼具收藏價值與生活美學的文化商品。

▲利百代彩筆文創館廠長蔡秀錦。（圖／記者姜國輝攝）

在少子化與數位浪潮的雙重衝擊下，傳統文具產業正經歷一場深刻轉型。利百代選擇不只是守成，而是以創新迎戰未來。從代工工廠到觀光基地，從學用品到療癒文創品，品牌角色正在悄悄改寫。

從鉛筆工廠到文創樂園，從童年回憶到創意教室，《利百代彩筆文創館》不只是一家觀光工廠，更像是一座裝著時光與故事的童年寶盒。無論你是小學生、爸媽，還是那位曾用小天使筆寫日記的大人，來到這裡，都能找到屬於自己的那一筆溫柔。