入住大巨蛋對面2999元起！國聯飯店快閃優惠開賣　圓山新專案一覽

▲國聯飯店坐擁綠意，是城市中的桃花源。（圖／國聯飯店提供）



記者彭懷玉／綜合報導

耗資逾3億元、全面改裝的國聯飯店，於今（8日）起推出「我型我宿-夏日住房」快閃專案，8月31日前的平日，入住精緻客房每晚只要2,999元起，想住在台北大巨蛋對面的民眾不妨參考。另圓山大飯店祭出3大住房專案，6,800元起贈禮包、早餐和西密道文化導覽。

▲「我型我宿-夏日住房」快閃專案，8月31日前的周日至周四入住精緻客房，不含早餐每晚2,999元起（圖／國聯飯店提供）



位於大巨蛋生活圈的國聯飯店，推出官網「我型我宿-夏日住房」快閃專案，7月8日至10日預訂，8月31日前的周日至周四入住精緻客房，不含早餐每晚2,999元（需加一成服務費），即可體驗結合設計美學與城市綠意的獨享時光。

▲坐擁「大巨蛋第一排」的國聯大飯店耗資3億元改裝。（圖／國聯飯店提供）



身為台灣設計酒店先驅的國聯飯店，早期就以穿透視野的空間設計、寬敞浴室與歐式塘瓷浴缸聞名，因應大巨蛋開幕，前年啟動整修計畫，館內已於去年10月全新升級，打造風格獨具的都市綠境。

▲被許多外國遊客譽為此生必住的圓山大飯店，祭出2025夏季三大特色住房專案。（圖／圓山大飯店提供）



另外，被許多外國遊客譽為此生必住的圓山大飯店，祭出2025夏季三大特色住房專案，包括結合台灣文創樂趣的「挺TAIWAN‧愛台玩」、深度探索在地人文的「密遊圓山‧HOCANCE」，以及文化體驗之旅的「藝遊微醺‧大都會之旅」，即日起入住指定房型，最低每晚6,800元起。

▲入住豪華客房每晚6,800元起，即贈「愛台玩古早味大禮包」乙組，內含茄芷袋、藍白拖、懷舊零食等。（圖／圓山大飯店提供）



「挺TAIWAN‧愛台玩」住房專案即日起至7月31日開賣，凡入住豪華客房每晚6,800元起，即贈「愛台玩古早味大禮包」乙組，內含茄芷袋、藍白拖、懷舊零食等。此外，還送西密道文化導覽之旅2位及雙人早餐。

▲天際套房。（圖／圓山大飯店提供）



「密遊圓山‧HOCANCE」住房專案，針對自由行旅客規劃三天兩夜與四天三夜方案，入住天際客房兩晚16,280元起。另為迎接藝術愛好者，業者首次推出「藝遊微醺‧大都會之旅」住房專案，每房每晚14,799起，即可入住景色迷人的天際套房，並贈「從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展」門票、東密道文化導覽體驗、國宴級雙人套餐、覓到by吧沐酒吧台灣在地調酒，以及翌日精緻雙人早餐。