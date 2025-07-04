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花蓮鯉魚潭光影節7大燈區搶先看　走進夢幻光廊與星河草地

▲▼花蓮鯉魚潭光影節 。（圖／花東縱管處提供）

▲花蓮鯉魚潭光影節打造7大燈區。（圖／花東縱管處提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

花東縱谷國家風景區管理處從7月5日起至8月10日為止於鯉魚潭舉辦「2025花蓮鯉魚潭仲夏水岸光影節」，以「光影流動 仲夏山水奇幻共舞」為主題，打造7大主題光環境，展現層次豐富的沉浸式夜間體驗。

此次光影節規劃7大主題光環境展區，設計靈感取自花蓮壯麗山巒、鯉魚潭水色與生態意象，融合蝴蝶、螢火蟲、山林與花卉等在地特色元素，打造出極具視覺張力與情感共鳴的燈光裝置，將鯉魚潭幻化為最閃耀的仲夏夜舞台。

▲▼花蓮鯉魚潭光影節 。（圖／花東縱管處提供）

▲▼光影節將夜晚的鯉魚潭變身浪漫燈海 。（圖／花東縱管處提供）

▲▼花蓮鯉魚潭光影節 。（圖／花東縱管處提供）

其中，《舞蝶紛飛》以翩翩飛舞的蝴蝶燈飾引領遊客走進夢幻森林；《「螢」照仲夏》模擬春季賞螢夜草地，彷彿置身星河；《拾光隧道》以金黃色系打造光廊，象徵生命綻放與希望，讓人沉浸在溫暖光影中。

《母親．Mom》情感燈區則以花蓮山形勾勒出「大地之母」溫柔懷抱，中央以彩繩交織象徵生命密碼，搭配在地花卉點綴，展現對自然與文化的敬意。這座燈組不僅富有藝術美感，更透過細膩設計喚起人們對土地、生命與家園的深刻共鳴。

今年光影節期間，縱管處亦與花蓮縣政府「花蓮FUN暑假」系列活動結合，推出水上遊憩、創意演出、大型打卡裝置、週末限定市集等多元活動，並販售可愛客製周邊商品，帶動商圈人潮與在地觀光產業發展。

關鍵字： 花蓮旅遊 鯉魚潭光影節

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