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訂房贈「飛機模擬駕駛艙體驗」　北市暑假3飯店親子專案

▲台北中山雅樂軒酒店呼風樂窩,飛行體驗情境照。（圖／業者提供）

▲飛行體驗情境照。（圖／台北中山雅樂軒酒店提供）

記者彭懷玉／綜合報導

看準暑假親子旅遊熱潮，飯店業者全面出招攬客，甫完成全館裝修的台北中山雅樂軒酒店，攜手Metastar Airlines 沅星航空，入住贈送擬真模擬駕駛艙體驗。遠東香格里拉則企劃「海底冒險樂園」親子住房專案，讓孩童免費暢玩7大海洋主題空間。

▲台北中山雅樂軒酒店呼風樂窩,飛行體驗情境照。（圖／業者提供）

▲台北中山雅樂軒酒店呼風樂窩。（圖／台北中山雅樂軒酒店提供）

台北中山雅樂軒酒店迎接開幕10周年，全館裝修已於近日全數完工，包含冷氣管線的更新、鋪設全新木質地板、電視機翻新，並增設乾溼三區分離的衛浴空間、免治馬桶、斯林佰蘭床墊，以及柔軟的珊瑚絨浴袍，給旅客煥然一新的感受。

不少人夢想駕駛飛機翱翔天空，對此，業者與Metastar Airlines沅星航空-首都飛行教育中心合作，推出「Fly Aloft！夢想起 “飛”」住房專案，含快活樂窩住宿一晚、松山機場Metastar Airlines 沅星航空「模擬飛行體驗」乙次（每房一次，價值1,499元，約20分鐘），專案浮動房價5,899元起。

旅客能在與真實機艙1:1的沉浸式模擬機艙內，模擬出飛行的情境。需注意的是，專案開放6歲以上孩童、並可聽從教官指令者參加；3歲以下需要家長陪同。該專案於7月15日起至12月30日間適用。

若荷包更寬裕的旅客，五星級飯店也紛紛搶攻家庭市場，推出創意與體驗感兼具的暑期住房專案。

▲台北文華東方酒店打造充滿創意與藝術趣味的「奢享一夏」親子住房專案。（圖／文華東方酒店提供）

▲台北文華東方酒店的戶外溫水游泳池充滿歐式庭園風情。（圖／文華東方酒店提供）

文華東方結合創意美學與親子互動，推出「奢享一夏」住房專案，專案內容包含入住屢獲國際殊榮的豪華客房、雙人豐盛自助早餐，並於限定時間內參加親子藝術手作課程，讓家長與孩子在舒適空間中一同揮灑創意，描繪出專屬今夏的繽紛畫作。  

▲台北文華東方酒店打造充滿創意與藝術趣味的「奢享一夏」親子住房專案。（圖／文華東方酒店提供）

▲客房設計展露典雅柔和的氛圍，有遠離都市塵囂的度假感。（圖／文華東方酒店提供）

「奢享一夏」專案即日起至8月31日限量開放預訂，每房每晚11,500元＋15.5%起，連住兩晚再享75折優惠，適合喜歡藝術的親子族群。

▲台北遠東香格里拉於7月4日至8月31日推出「海底冒險樂園」親子住房專案，每晚10,000元起，享8大好禮、無限暢玩7大海洋主題空間。（圖/台北遠東香格里拉提供）

▲台北遠東香格里拉推出「海底冒險樂園」親子住房專案，每晚10,000元起，享8大好禮、無限暢玩7大海洋主題空間。（圖／台北遠東香格里拉提供）
看準暑期親子客層需求，遠東香格里拉飯店則以「海底冒險樂園」住房專案迎賓，從7月4日至8月31日止，打造7大主題體驗空間，從美人魚變裝、親子釣魚、迷你廚神、DIY史萊姆教室等多元互動活動，讓孩子一踏入飯店即化身小小探險家，家長也能好好放鬆。

▲台北遠東香格里拉於7月4日至8月31日推出「海底冒險樂園」親子住房專案，每晚10,000元起，享8大好禮、無限暢玩7大海洋主題空間。（圖/台北遠東香格里拉提供）

▲「電玩世界」親子體驗專區導入Switch遊戲，提供多元體感及益智遊戲。（圖／台北遠東香格里拉提供）

此外，專案加贈8大好禮，包括獨家迎賓禮、千元館內消費金、免費參加史萊姆課程，以及全家享用豐盛自助早餐等，專案每晚10,000元起，數量有限。

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