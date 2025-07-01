達美航空西雅圖貴賓室開幕！700坪空間飽覽山景、專屬禮賓報到

▲達美航空於西雅圖機場最新的「至臻商務艙貴賓室」和「達美飛凡貴賓室」啟用。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

達美航空日前於西雅圖塔科馬國際機場啟用兩間全新頂級貴賓室，分別為專屬商務艙旅客使用的「達美至臻商務艙貴賓室（Delta One Lounge）」與經典「達美飛凡貴賓室（Delta Sky Club）」，近700坪的寬敞空間，為旅客的飛行旅途提供更奢華的體驗。

▲貴賓室飽覽山景。

亮點1：兩大貴賓室共構飽覽山林風光

此次達美航空首度在同一地點打造「雙貴賓室」概念，地點就位於西雅圖機場管制區A11登機門對面，共分為上下兩層、面積達675坪。

「達美至臻商務艙貴賓室」位於二層樓中的頂層，室內設有149個座位，環狀露台則有 72 個座位，可遠眺壯麗的雷尼爾山（Mt. Rainier）景致，一樓的「達美飛凡貴賓室」則有 183 個座位，可透過落地窗飽覽壯麗山林風光。

▲▼室內空間。

同時，為強化「達美至臻商務艙貴賓室」的體驗，自西雅圖出發的達美至臻商務艙旅客，將與波士頓、紐約甘迺迪機場與洛杉磯機場同步享有專屬禮賓報到服務，該服務未來將擴展至所有達美樞紐。

▲▼貴賓室也提供多元餐飲體驗。

亮點2：高級餐飲體驗

「達美至臻商務艙貴賓室」提供結合西雅圖風味的高級餐飲體驗，開放式廚房可讓賓客可近距離觀賞主廚料理過程。三道式菜單主打當地海鮮，另有珍寶蟹（Dungeness crab）義麵捲、炭烤照燒鱒魚，到餃子、拉麵與黃鰭刺身等多元選擇。甜點則包括雷尼爾櫻桃聖代、巧克力慕斯，以及來自西雅圖著名Beecher’s的手工起司拼盤。



「達美至臻商務艙貴賓室」的早餐菜單延續太平洋西北風格，招牌菜包括珍寶蟹班尼迪克蛋、Dutch Baby荷蘭鬆餅佐雷尼爾櫻桃果醬，及多款新鮮烘焙的麵包等。此外，貴賓室咖啡選用西雅圖本地品牌「Caffe Umbria」，增添在地城市風味，酒吧除提供多款以西雅圖地標為靈感的雞尾酒，更有精選清酒與產自美西的葡萄酒。

▲2間貴賓室皆有特色美食選擇。



「達美飛凡貴賓室」也推出季節限定美食，包括開胃沙拉、檸檬雞腿、肋排以及西雅圖代表餐廳 Ivar’s 的蛤蜊巧達湯；甜點則有椰奶派與瑪麗安莓酥餅（Marionberry Crumble）。

與其他達美飛凡貴賓室一樣，旅客可在此享用星巴克咖啡，象徵達美與這家西雅圖品牌的深度合作。酒吧也供應雞尾酒、啤酒、葡萄酒與各式無酒精飲品，並可眺望雷尼爾山景致。

▲全新貴賓室不僅有細膩的藝術設計，更兼具環保與智慧。

亮點3：環保＋智慧設計

除了設計精緻，空間在規劃初期即融入永續理念：包括採用可依陽光調節的智慧窗戶、全電力系統與感應式照明、以及可重複使用的餐具。這些巧思不僅減少能源消耗，也營造出更環保、舒適與高質感的空間。

▲▼達美航空客艙示意圖。

目前達美航空每日提供「台北－西雅圖」直飛航班，由全新A350-900執飛，共有306個座位，包括32席達美至臻商務艙、48席尊尚客艙、36席優悅經濟艙與190席經濟艙。早去晚回的時刻設計，無論商務或轉機前往美國東岸及中部城市都更便利，搭配全新貴賓室啟用，更為跨國旅程增添尊榮與效率。

▲聯合航空加強在台佈局，除直飛舊金山、關島外，7月將開航「高雄－東京」。（圖／記者蔡玟君攝）

隨著台灣人前往美國旅遊與商務需求提升，聯合航空今年也加重在台航線布局，除了提供「台北－舊金山」每天2個來往班次外，今年4月已開航「台北－關島」航線、每周兩班，並將於7月12日開飛「高雄－東京」航線，提供南部民眾赴日新選擇外，更可透過東京轉機飛往美國，大大提升出國便利性。