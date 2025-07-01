林聰明沙鍋魚頭101店明開幕　4款限定套餐「有龍蝦、炸魷魚」

▲林聰明沙鍋魚頭101店明開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

嘉義人氣名店「林聰明沙鍋魚頭」3月在南港三井LaLaport開出台北首店後，第2家店進駐台北101購物中心美食街，明天正式開幕，8款套餐中有4款101店限定，包括沙鍋龍蝦、沙鍋炸蝦、沙鍋魷魚及沙鍋河粉。

林聰明沙鍋魚頭自1953年創立於嘉義，是遊客必訪餐廳，曾被Netflix《世界小吃》介紹。近年開始跨區展店，今年3月前進「Mitsui Shopping Park LaLaport 南港」B1開設全新概念店中店、同時也是台北首店，101店則在明天開幕。

▲沙鍋龍蝦套餐。（圖／記者黃士原攝）

明天開幕的台北101店，是林聰明沙鍋魚頭場域規模最小的分店，執行長林佳慧笑說，「不到6坪的空間，卻別具意義，因為我們想告訴大家，嘉義小吃也可以站在台灣最高地標，迎接來自全世界旅人的味蕾」。

▲沙鍋魷魚套餐。（圖／記者黃士原攝）

▲沙鍋炸蝦套餐。（圖／記者黃士原攝）

為貼近國際旅客味蕾，林聰明沙鍋魚頭101店新推出8款主題套餐，其中沙鍋龍蝦套餐（499元）、沙鍋魷魚套餐（399元）、沙鍋炸蝦套餐（399元）及沙鍋河粉套餐（288元）是這裡限定款，其他分店吃不到。

為響應永續海鮮運動，全新101店菜單也以「海洋永續」為發想，其中沙鍋鬼頭刀魚排套餐（388元）選用通過海洋之心永續標章驗證，具產銷監管鏈證書的黃金鬼頭刀魚排。

此外，全新炸物小食「炸牡蠣」，連總店也未供應，只在101店限定推出，融合嘉義特色的「白醋」。

▲貳樓高雄夢時代店6月26日開幕。（圖／貳樓提供）

另外，美式早午餐品牌「貳樓」相隔9年後，在高雄開出第2家分店，夢時代店上周開幕，延續品牌「連鎖不複製」的精神，整體空間設計擷取港都高雄與海為鄰的城市意象，營造出如同潛入靜謐海底般的用餐體驗。7月3日前限量供應豆漿紅茶，購買者還能參加抽獎。

▲貳樓新推出「開放三明治系列」，共有5款風味。（圖／貳樓提供）

全新夢時代店，以「深海」為主題，呼應港都高雄與海為鄰的城市氣息，打造出一座彷彿沉潛進深藍海域的靜謐分站。入口立面以流線設計描繪波浪軌跡，視線延展入內，海面波光層層起伏，彷彿一步步帶領人緩緩下潛。步入空間後，彎折的動線增添探索的神祕感，如同潛入一處未知的深海洞穴。