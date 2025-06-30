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微笑蜜樂X鮮乳坊推「水果優格杯」　1門市限定販售1個月

▲▼微笑蜜樂Smille X 鮮乳坊推「水果優格杯」。（圖／微笑蜜樂Smille提供）

▲微笑蜜樂聯名鮮乳坊推「水果優格杯」。（圖／微笑蜜樂Smille提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

以U型水果千層做為主打的甜點品牌「微笑蜜樂Smille」宣布攜手台灣在地「鮮乳坊」推出聯名「水果優格杯」，選用多種水果搭配100%生乳製成的真優格打造清爽滋味，7月1日起限時1個月於指定門市販售。

微笑蜜樂找來鮮乳坊合作推出「水果優格杯」，特別選用台灣在地金棗製成低糖度的蜜漬果醬，層層堆疊鳳梨丁、草莓凍乾，搭配100%頂級生乳製成的無添加蔗糖、膠體，且採用7大菌種配方發酵的真優格，口感酸甜清爽，最適合夏天享用，售價90元，7月1日起限時1個月於松菸門市販售，內用限定，數量有限、售完為止。

▲▼「好丘 GOOD CHO’S」夏季限定「山系刨冰2.0」強勢回歸。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

▲好丘夏季限定「山系刨冰2.0」回歸。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

同樣搶攻炎夏商機，好丘四四南村信義店「山系刨冰2.0」也回歸，首推全新登場的「合歡山·晚霞」，雪花冰先是淋上粉紅火龍果醬，搭配鳳梨丁、百香果，最上層再鋪上鹹奶油及新鮮火龍果塊，每一口都能吃到酸甜裡帶點鹹香的滋味。

還有2款回歸的口味，包括「阿里山·眠月」選用翠綠煎茶醬淋在雪花冰上，冰裡藏著蜜紅豆、滑嫩奶酪、Q彈黑糖珍珠，最後放上半月造型餅乾脆脆點綴；「玉山·日出」則是金黃芒果醬＋蜜漬芒果青的組合，搭配鳳梨薄荷醬、甜熟芒果丁，最後還能咬到炙燒甜橙片，每碗售價皆為240元。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 微笑蜜樂Smille 好丘 GOOD CHO’S

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