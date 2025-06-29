菲律賓7/1起觀光免簽　暢玩「3萬坪水世界」千元有找、學生買3送1

▲菲律賓克拉克水世界坐擁超過3萬坪的園區。（圖／克拉克水世界提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

7月1日起，菲律賓將開放台灣旅客享14天觀光免簽，不再需要支付1,500元的ETA電子簽費用。打算赴克拉克旅遊的民眾，距離克拉克國際機場僅15分鐘車程的「克拉克水世界 Aqua Planet」，佔地10公頃，規劃38項主題設施與14大遊樂區域，單人免千元就能一票玩到底。

▲全區規劃38項主題設施與14大遊樂區域。

台灣直飛菲律賓約2個小時，且食宿價格親民，是暑假期間國人熱門度假選擇。其中，「克拉克水世界 Aqua Planet」坐落於「東方小美國」之稱的克拉克自由貿易港區，由BB國際休閒渡假村集團 (BB International Leisure and Resort) 集結頂尖水上樂園專業團隊重金打造。

▲▼六色競賽區Octopus Racers是必玩的主題設施；孩童區域的人魚灣Mermaid Bay及獸人湖Orc Lagoon。



園區佔地10公頃，換算成坪數約30,303坪，擁有38項主題設施、14大遊樂區域，從幼兒適用的「人魚灣 Mermaid Bay」與「泡泡基地 Bubble Base」，到年輕人最愛的「自由落體 Aqua Loop」、「龍捲風暴 Tornado」與「超級大碗公Superbow」通通有。

▲克拉克水世界可全天候玩水。

業者指出，園區設有近百名專業救生員駐守，並導入RFID智慧手環無現金支付系統，方便購買餐飲、商品，為菲律賓數一數二的頂尖數位化主題樂園。而造浪池前的600吋LED巨幕，結合每個周末的搖滾DJ秀，為遊客帶來視聽覺的互動樂趣。住宿方面，與水世界同集團的美多利酒店 (Midori Clark Hotel and Casino) 也推出專屬住房方案。

▲全區導入智慧手環無現金支付系統，方便購買餐飲、商品。

入園門票與自由行套票皆可透過Klook (https://bit.ly/3R2IaMX)、KKday(https://bit.ly/4jfdMer) 等官方授權平台預訂，平日成人單次入園為1180披索（新台幣約656元）；假日成人票1380披索（新台幣約713元），即日起學生及當月壽星享買三送一優惠。

位於馬尼拉北方的克拉克，曾為美軍駐菲律賓的空軍基地，至今仍保留濃厚的美軍色彩，除了暢玩水世界，旅客可以從克拉克出發，開啟一場城市探索旅程，車程兩小時內可抵達皮納圖博火山（Mount Pinatubo）、蘇比克灣（Subic Bay）等知名景點，一次滿足玩水、森林度假、歷史文化及跳島樂，深度感受海島之魅力。