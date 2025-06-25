全球首次「吉伊卡哇沉浸展」登陸香港　亮點、搶票時間一次看

▲吉伊卡哇將在香港舉辦全球首次大型沉浸式展覽。（圖／AllRightsReserved提供）

記者彭懷玉／綜合報導

風靡全世界的吉伊卡哇（CHIIKAWA）要去香港了！將於8月1日至8月24日在香港K11 MUSEA舉辦《CHIIKAWA DAYS》大型主題展，由創意品牌ARR與官方授權Spiralcute International聯手策劃，是全球首次的大型沉浸式展覽，預計將吸引大批粉絲朝聖。

▲香港K11 MUSEA在8月1日起舉辦《CHIIKAWA DAYS》主題展，室內戶外都有展區。（圖／AllRightsReserved提供）



「CHIIKAWA DAYS」大型特展共展出逾百座立體雕塑、9米高巨型充氣雕塑，以及生動呈現多個經典漫畫場景。這次展覽以「衣、食、住、行」為主題，規劃三大收費展區，包含：



室內展廳：重現漫畫經典場景，如拉麵店、討伐任務、網咖、監獄等，更有香港限定「飲茶主題區」，吉伊卡哇與小八、兔兔化身蝦餃、燒賣超萌點心。



戶外雕塑公園：設置超巨型「食物之森」主題氣墊裝置，呈現角色與食物互動的童趣世界。



海濱展區：人氣角色齊聚、名場面還原，搭配大型氣球雕塑，像是戶外版吉伊卡哇派對。

▲戶外雕塑公園設置巨型「食物之森」主題氣墊裝置，呈現角色與食物互動的童趣世界。（圖／AllRightsReserved提供）



展覽票務資訊

門票獨家於 KLOOK 平台販售。

7/5 上午11點開賣第一輪（8/1–8/17場次）。

7/9 上午11點開賣第二輪（8/18–8/24場次）。

一般票價：HK$180（折合新台幣約674元），附贈一款隨機角色吊飾。

特典套票：HK$420（折合新台幣約1,573元），含門票、一整套9款吊飾＋一隻會發光的「討伐棒」（內含RFID，可互動）。

▲展覽將推出限定商品，包括香港飲茶系列吊飾、周邊人偶與限量特別版公仔。（圖／AllRightsReserved提供）



限定周邊

展覽將推出限定商品，包括香港飲茶系列吊飾、周邊人偶與限量特別版公仔，僅在展覽現場販售，持票人將開放於8/1起開放購買，一般民眾則在8/4開放購買（需預約）。因人潮預期擁擠，建議提早預購與規劃入場。



開展前活動

7月5日展前慶典將於尖沙咀星光大道舉辦，設置「衣、食、住、行」的經典場景，吉伊卡哇、小八、兔兔也將出場見面會，分為上午11點30分、下午5點30分兩場，為免費參加。

▲獨家紀念品包括由吉伊卡哇插畫家 Nagano，特別為香港展覽親筆創作的香港「飲茶」指定系列。（圖／AllRightsReserved提供）



派對套裝免費領

6月29日起在港鐵4個指定站點，7月5日於星光大道現場，限量發放三主角造型紙帽和討伐棒氣球組合，須於6月27日上午11點起，透過KLOOK登記「整理券」，數量有限，需追蹤主辦方ARR與Manulife的社群帳號。

▲《魷魚遊戲3》巨型英熙、哲秀人偶6月29日至7月6日將現身中正紀念堂兩廳院廣場。（圖／台北市觀傳局提供）



另外，Netflix全球爆紅韓劇《魷魚遊戲》第3季即將上線，這回選定台北市作為全球宣傳據點之一，並在觀光傳播局協助下，打造為期一周的主題裝置展。劇中兩大人氣角色「英熙」與「哲秀」將以7公尺高巨型人偶形式，於6月29日至7月6日現身中正紀念堂兩廳院廣場，勢必掀起一波打卡熱潮。

▲6月29日開幕當晚將點亮粉紅燈光，為夜晚的中正紀念堂增添潮流與戲劇張力。（圖／台北市觀傳局提供）



觀傳局也透露，6月29日開幕當晚將點亮粉紅燈光，為夜晚的中正紀念堂增添潮流與戲劇張力，打造獨一無二的城市夜景。展覽期間預期吸引大量劇迷與遊客朝聖，成為台北初夏最吸睛的城市話題之一。