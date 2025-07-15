搭頂級河輪深度玩歐洲！下船就能開逛　走訪老佛爺百貨、百年教堂

▲全球頂級河輪品牌「寰宇河輪UNIWORLD」有多條歐洲河輪航線。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

想要暢玩歐洲各大城市，又不想天天搬行李，搭河輪就是最推薦玩法。船上所有餐飲、WiFi全包，抵達碼頭、下船就能直接開逛。其中，全球頂級河輪品牌「寰宇河輪」就提供多條歐洲河輪路線，如萊茵河路線就可玩沿途德國、法國、荷蘭等各大城市，走訪古堡酒莊、百年教堂，還能在精品百貨購物，最適合家庭旅客族群搭乘，奢華享樂一次擁有。

▲S.S. Antoinette號法式宮廷風格設計。（圖／記者蔡玟君攝）

寰宇河輪作為全球頂級河輪品牌，又有「六星級移動精品飯店」美稱。品牌最大亮點為每艘河輪內部裝潢會依據行駛路線設計，每艘設計都獨一無二，如「S.S. Antoinette聖安托瓦內特號」主要航行於萊茵河上，船上以法式宮廷風格設計，走進大廳，最吸睛的就是懸掛於兩層樓大廳間的Strauss Baccarat吊燈，吊燈上鑲嵌著巨大藍寶石，搭配兩側雕花樓梯，優雅大氣設計成為迎賓亮點。

▲船上客房。（圖／記者蔡玟君攝）

從客房到餐廳設計也可見法式宮廷設計風格。「S.S. Antoinette聖安托瓦內特號」共有經典艙房、法式艙房、豪華艙房、豪華套房與豪華大套房共5種房型，其中擁有私人陽台的豪華套房，全船僅有8間，每間套房設計均不相同，讓人每次入住時都有驚喜感；豪華大套房更是全船唯一一間，並在2021年重新設計改裝，展現典雅氛圍。

客房內處處細緻的設施，也展現寰宇河輪一直以來想提供給旅客最細緻、精緻的服務體驗。如早、晚均會為房客整理客房，並有開夜床服務，讓旅客隨時回房都整齊舒適；每天開夜床時也會放上不同小禮物，有因應天氣炎熱贈送的扇子，或回顧航程期間餐點的介紹卡，增加航程間驚喜感。

餐飲服務方面，航程費用已包括三餐、船上WiFi、酒水飲品，並24小時提供咖啡、茶與點心，晚餐後還有各種主題派對、舞蹈、音樂表演，讓旅客能在船上放鬆休息，與船員或其他乘客互動。

▲史特拉斯堡主教堂。（圖／記者蔡玟君攝）

▲位於史特拉斯堡的老佛爺百貨。（圖／記者蔡玟君攝）

在寰宇河輪這條萊茵河路線，主要會行經史特拉斯堡、海德堡、科隆等城市，讓旅客一下船就能開始遊覽城市。如史特拉斯堡就是最有名的歐洲童話小鎮，鎮上的小法國區、史特拉斯堡主教堂都是必去景點，這裡也有一間老佛爺百貨，讓旅客可以購買各種精品，享受購物樂趣，在歐洲消費使用信用卡刷卡很普及，刷Visa還有許多優惠，不僅可享即時換匯，購物完退稅也不必滿手零錢，可說非常方便。

▲▼德國海德堡。（圖／記者蔡玟君攝）

海德堡也是必玩城市。這裡的發展歷史最久可追溯至13世紀神聖羅馬帝國，海德堡大學也是德國最古老的大學，且在二戰時逃過被砲彈轟炸的命運，保留下許多百年歷史建築，使這座河畔城市風景如夢似幻。「海德堡老城區」更是旅客來到這裡一定要造訪的區域，主要逛街購物、景點都從這裡放射性分散在各處。

例如「Hauptstraße」是老城區最主要的逛街地點，古老建築變身成一間間特色咖啡館、麵包甜點或伴手禮店，跟著寰宇河輪的岸上導覽行程，還能走進特色店家免費試吃、試飲。例如「Alte Brennerei Heidelberg」就是一間以販售白蘭地和利口酒為主的商店，並加入各種水果製成各種特色口味，並設計出可愛的酒瓶，參加導覽行程的旅客可以在此免費試飲各種特色酒款，喜歡再買回家。

▲▼德國最古老酒莊之一Schloss Vollrads（沃洛斯城堡）。（圖／記者蔡玟君攝）

而鄰近德國呂德斯海姆、已有超過800年歷史的酒莊「Schloss Vollrads（沃洛斯城堡）」，則是寰宇河輪的獨家行程。沃洛斯城堡是世界最古老、最知名的酒莊之一，專門釀造以Riesling葡萄製成的各種葡萄酒，旅客能走進城堡內，跟著導覽了解古堡歷史、品飲美酒。

▲呂德斯海姆代表景點「斑鳩小巷」。（圖／記者蔡玟君攝）

聽完酒莊導覽、買完伴手禮，旅客還能順遊呂德斯海姆。古色古香的呂德斯海姆小鎮，也是萊茵河畔著名的酒鄉，這裡擁有如童話小鎮般的風景，而鎮上必去景點就是長度僅1、200公尺，卻有各種特色酒吧、咖啡廳林立的「斑鳩小巷（或稱畫眉鳥小巷）」，細看不同建築特色。

無論是購物、交通還是食宿，在歐洲幾乎都能使用信用卡支付，從搭乘地鐵、公車至百貨公司，甚至一些小型商店和咖啡館都能直接刷Visa，讓你在歐洲旅遊能輕鬆應對多國支付，無須攜帶多國貨幣，全家出國旅遊也更加安全，旅行體驗感大大提升，行程安排更具彈性。

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