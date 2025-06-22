2025東海岸大地藝術節亮點一次看　順遊最新清水模園區喝咖啡看海

▲2025東海岸大地藝術節正式開跑。上圖為作品藝術家伊命.瑪法流創作的《溯源之旅》。（圖／翻攝自活動官網）

記者蔡玟君／綜合報導

東海岸最美藝術盛會「2025東海岸大地藝術節」正式開幕，今年以「成為出海口」為主題，邀請藝術家深入東海岸創作，同時規劃創意市集、療癒的「月光‧海音樂會」、藝文平台及台11電影院，同時旅客可順遊今年新開幕的江賢二藝術園區，看藝術創作、咖啡廳中遠眺無邊海景。

▲▼2025東海岸大地藝術節讓旅客跟著藝術家視角，重新欣賞東海岸風光。上圖為藝術家伊命.瑪法流創作的《溯源之旅》，下圖為藝術家娥冷.魯魯安創作的《faki的背影》。（圖／翻攝自活動官網）

今年東海岸大地藝術節以「成為出海口」為主題，邀請4組藝術家深入東海岸創作，包括目前旅居日本的匈牙利藝術家Sandor Zelenak、台灣在地的娥冷.魯魯安、伊命.瑪法流及J工廠&W工坊的林俊德+高惟維。創作據點分布於宜灣部落、寧埔休憩區、磯崎休憩區及都歷遊客中心，藝術家們透過對土地的感知與世界對話，延續東海岸大地藝術節的精神脈絡。

而每年藝術節最受歡迎的活動，就是以太平洋夜色與滿月灑在海面上形成一條金色大道為背景而打造的療癒系「月光‧海音樂會」，每年都吸引上萬旅客購票參加。

▲▼月光海音樂會與創意市集。（圖／東管處提供）

今年月光海音樂會日期包括6月22日「海洋之詩」將有平安隆 X 東京中央線、淺堤Shallow Levee、The Umaq屋馬克夫妻及舞思愛Usay Kawlu精彩演出；7月12日的「無垠之洋」售票場次，更將引領音樂愛好者踏上更震撼的音樂之旅。此外，7月11日、8月9至10日、9月8至9日還有更多精彩場次，誠摯邀請各地遊客，在山海之間、月光之下，共度一場屬於藝術與音樂的旅程。

而藝文平台在6月則邀請遊客來享受Sweet night kitchen的留聲音-歐洲下午茶時光，品味音樂與甜點共鳴的午後；7月推薦前往蘭嶼觀賞「心眼下的魔法瞬間」在椰油的展覽，感受藝術與自然交融的魔法時刻；此外，「台十一電影院」與台東美術館合作，帶來多部電影與大家在暑期同歡。

為方便旅客前往，今年交通接駁維持既有「台東市區－台東火車站－都蘭－江賢二藝術園區-都歷園區」路線，另新增「玉里火車站－安通溫泉－長濱－成功－都歷園區」及「知本溫泉－都歷園區」路線，接駁車預約可至官方網站查詢。

▲江賢二藝術園區的「靜池」，天氣好時還能看到綠島。（圖／翻攝自江賢二藝術園區官網）

參加東海岸大地藝術節之餘，也推薦前往今年3月新開幕的「江賢二藝術園區」。園區位於金樽，以藝術家江賢二的舊畫室擴建而成，由5棟清水模建築為量體，坐擁依山傍海景觀，未來不僅規劃多個藝術展覽，並有海景咖啡，讓旅客能感受東台灣獨有的藝文與自然能量。另外，為了讓觀者能享有安靜空間，園區採門票預約制。

▲▼江賢二藝術園區以5棟清水模建築為主要量體。（圖／翻攝自江賢二藝術園區官網）

江賢二藝術園區由藝術家江賢二與在台灣、德國兩地執業的建築師林友寒共同設計，融自然地景、美學與實用性，5棟清水模建築以細膩的建築語彙，與自然地景相融，展現獨特藝術美學又兼具實用性，蔚藍太平洋成為牆面展開的巨幅畫軸，窗景反射東台灣艷陽與綠山，遊走其中，還能感受四季光影變化。

園內也設有一間「德布西咖啡」，命名靈感來自於江賢二稱之為「音樂上初戀情人」的法國作曲家德布西作品《月光》。旅客可在此點杯咖啡，欣賞眼前海景，享受寧靜時光。

▲▼江賢二藝術園區依山傍海。（圖／翻攝自江賢二藝術園區官網）

為了讓觀者都有舒適、安靜的空間，江賢二藝術園區採門票預約制，即起開放線上訂票，想要前往德布西咖啡，也必須預約購買門票才能進入。6月30日前享開幕優惠價，一般票200元、優惠票150元，身分證設籍台東縣市，或憑台東縣市有效工作證明享優惠價100元。