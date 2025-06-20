杏仁凍五桐茶登人氣王！五桐號最新「人氣飲品TOP8」大公開

▲公開最新人氣飲品排行TOP8。（圖／五桐號提供）

記者蕭筠／台北報導

天氣熱總是忍不住來杯飲料消暑，手搖飲品牌「五桐號」公開最新人氣飲品榜單，冠軍寶座由經典「杏仁凍五桐茶」奪下，還有「豆豆紅」、「山形蜜桃凍飲」也上榜。另外，一手私藏世界紅茶今年必喝飲品TOP5也出爐。

▲人氣飲品一覽。（圖／翻攝五桐號臉書粉專）

五桐號最新人氣飲品排行，第1名為「杏仁凍五桐茶」，選用經典五桐茶搭配綿密杏仁凍，此款飲品糖度、冰量固定，深受大批手搖控喜愛，紛紛狂讚「超愛」、「杏仁凍真的超好吃」；第2名「粉粿濃煮奶茶」是香濃奶茶與黑糖粉粿的組合，網友指出是款茶味偏重的新奶茶，粉粿軟Q像麻吉。

▲粉粿芋圓青茶也上榜。（圖／五桐號提供）

第3名「柚香荔枝凍飲」，選用道地韓國柚子醬、香甜荔枝青茶搭配Q彈綠茶凍，口感豐富又消暑。接下來排名4至8依序為「豆豆紅」、「五桐奶霜」、「山形蜜桃凍飲」、「最完美手沖泰奶」、「粉粿芋圓青茶」。

一手私藏世界紅茶日前也公開今年必喝飲品TOP5，首推「私藏仲夏夜紅茶」，有別於濃醇紅茶底，這款紅茶帶有淡淡茉莉香，無糖也不苦澀，夏天喝最適合不過，再來依序為「珍珠太厚生乳奶茶」、「柚夕柚卡達紅茶」、「蜜斯茶拿鐵」及「台灣魚池18號紅玉」。