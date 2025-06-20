2025世界最佳50餐廳榜單出爐！秘魯Maido奪冠　亞洲最強名列第6

▲2025世界最佳50餐廳榜單出爐。（圖／取自世界最佳50餐廳官網）

記者黃士原／台北報導

「2025世界50最佳餐廳（The World's 50 Best Restaurants 2025）」榜單今日凌晨出爐，由秘魯的Maido餐廳拿下第1名，第2名、第3名分別是西班牙的Asador Etxebarri、墨西哥的Quintonil。入選的亞洲餐廳有14家，其中包括曾獲亞洲50第1名的Gaggan（第6名）、大班樓（第19名）。

▲位於秘魯利馬的Maido拿下世界最佳50餐廳第1名。（圖／取自世界最佳50餐廳官網）

奪下今年世界50最佳餐廳第1名的Maido，位於秘魯首都利馬，由主廚兼老闆Mitsuharu 'Micha' Tsumura經營，在2024年榜單中名列第5，餐廳命名取自日文中用來問候別人的短語「Maido!」，餐廳成立15年來，始終秉承其創始理念，採用最優質的當地食材，並根據季節變化，提供涵蓋10多道菜的品味菜單（Tasting Menu）。

名列第6名的曼谷餐廳Gaggan，曾多次拿到亞洲50最佳餐廳第一名，以開創性的印度美食演繹傳統菜色，並融入日本、法國、泰國等多國元素，是入榜亞洲餐廳中成績最好。此外，今年曼谷餐廳實力強勁，還有另5家擠進榜單，分別是第13名的Potong、第17名的Sorn、第22名的Sühring、第30名的Le Du，以及第35名的Nusara。

日本餐廳有4家入選，分別位於東京的Sézanne（第7名）、Narisawa（第21名）、Florilège（第36名），以及位於大阪的La Cime（第44名）。首爾餐廳則有名列第29名的Mingles，也是目前該城市唯一的米其林三星餐廳，主廚Mingoo Kang的創新韓國料理，在傳統與現代之間取得完美平衡而被關注。

▲大班樓在今年的世界50最佳餐廳排名第19。（圖／取自大班樓臉書）

香港餐廳部分，由主廚鄭永麒主理的「永（Wing）」不但名列第11名，還獲得「Gin Mare待客藝術獎（Gin Mare Art of Hospitality Award）」，第19名的「大班樓」曾奪得亞洲50最佳餐廳第1名，其粵菜講求吃出原味，採用最新鮮食材，像是使用新界養殖的雞、豬，香港本地漁民在南中國海捕撈的活魚活蝦，以及自家農場種植的有機瓜菜。

「2025世界50最佳餐廳」得獎名單由來自世界各地的1120位美食家投票選出，其成員來自全球28個地區，在性別間取得平衡，每個地區共有40名代表成員，當中包括一位主席。大會表示，活動的贊助商對投票過程不會產生任何影響。

▲2025世界最佳50餐廳榜單，點圖可放大。（圖／取自世界最佳50餐廳官網）

