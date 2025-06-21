紫爆黃金雨齊發！北市大花紫薇、阿勃勒盛開　賞景地點一次看

▲台北市近日迎來大花紫薇與金黃色阿勃勒齊綻放。（圖／北市公園處提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

台北市內湖區近日迎來大花紫薇與金黃色阿勃勒齊綻放！公園處表示，目前正值大花紫薇的盛花期，預計將持續2至3周，而阿勃勒也在暖熱天氣催花下進入最美時刻，漫步在港墘路、成功路、堤頂大道等區域，即可感受「紫爆」與「黃金雨」交織的浪漫街景。

▲內湖區約有1500餘株大花紫薇，集中於內湖路一段、民權東路六段、文德路、金龍路與瑞光路等主要街廓。



公園處指出，內湖區約有1500餘株大花紫薇，集中於內湖路一段、民權東路六段、文德路、金龍路與瑞光路等主要街廓；花型碩大、色彩繽紛，在藍天下搖曳生姿，猶如紫色瀑布垂落枝頭，枝葉亦能遮蔭乘涼，兼具觀賞與實用價值。而阿勃勒則遍布內湖三民國中校園人行道、文德一號公園、堤頂大道、中山北路與樂群一路等地，金黃色花朵在陽光下顯得耀眼，飄落時更有「黃金雨」之美譽。

▲大花紫薇隨風飄落時彷彿「紫吹雪」，展現夢幻浪漫。



兩種花卉各自展現不同風情，大花紫薇隨風飄落時彷彿「紫吹雪」，展現夢幻浪漫；阿勃勒則在微風拂動間灑下金黃色花瓣，為街景增添溫柔與詩意。公園處表示，近期氣候條件有利花況發展，正是賞花的最佳時機。

▲內湖區麗山高中、三民國中周邊校園人行道、文德一號公園綠地及堤頂大道、中山北路、樂群一路等多處路段皆有栽植阿勃勒。



花卉之美不只是外在繽紛，大花紫薇屬千屈菜科落葉喬木，來自熱帶亞洲，花朵早晚色澤變化豐富，從玫瑰紅轉為紫色，花瓣呈波浪狀鋸齒，氣質淡雅，樹形挺拔，是城市中極富四季變化的觀賞樹木之一。阿勃勒則屬豆科蘇木亞科的落葉大喬木，又名「畢業花」，花語為「金色之戀」，花序下垂成串，與粉蝶互動頻繁，兼具生態與觀光意義，且在泰國被尊為國花，象徵祝福與榮耀。

▲除了內湖，美崙公園、克強公園、復興公園與公館公園等地也可見阿勃勒盛開。



除了內湖，美崙公園、克強公園、復興公園與公館公園等地也可見阿勃勒盛開。陽明所主任陳彥材提醒，夕陽餘暉下欣賞黃金雨尤其動人，不妨下班後順道賞花，即便在城市中也能感受療癒片刻。

