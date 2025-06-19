故宮晶華粵菜港點吃到飽喊停　官方宣布6/30停止供應　

▲故宮晶華粵菜港點吃到飽喊停。（圖／晶華酒店提供）

記者黃士原／台北報導

位於故宮博物院院區內的「故宮晶華」，菜色內容與餐具器皿的設計，都與故宮文物緊密結合，除了提供套餐與桌菜外，晚間時段還有粵菜港點吃到飽方案，受到許多饕客喜愛。不過業者日前公告，因應整體營運規劃，吃到飽服務將於6月30日結束供應。

故宮晶華的菜色內容與餐具器皿的設計，都與故宮文物緊密結合，經典菜色「翠玉白菜」取娃娃菜中心葉菜層、長約8至10公分大小，之後經過火腿、雞高湯汆燙入味，再淋上XO高湯醬汁。「肉形石」選用上等的蹄膀肉，先以醬油、糖、蔥等調製的醬料入鍋滷約2小時，靜置冷卻後再以刀功、臨摹國寶肉形石。

除了提供套餐與桌菜外，故宮晶華同時還有粵菜港點吃到飽，超過60道料理無限供應，每人1399元+10%。菜單裡的燒味熱菜有蜜汁叉燒、廣式燒鴨、水煮牛肉、風沙一支骨、避風塘軟殼蟹、松露滑蛋嫩雞片，主食有鮑絲瘦肉粥、蝦仁炒飯、牛肉紋伊麵可選。港點多達20道，包括蠔皇叉燒包、叉燒酥、叉燒腸粉、廣式蒸燒賣、柱侯炆鳳爪、荷香糯米雞、爵士奶皇包等經典美味。

不過故宮晶華日前公告，因應整體營運規劃，粵菜港點吃到飽服務將於6月30日結束供應，想回味品嚐的民眾要把握最後幾天的營業時間。

▲晶華冠軍牛肉麵坊快閃回歸。（圖／晶華提供）

此外，晶華冠軍牛肉麵坊6月14日快閃回歸，地點在故宮晶華的地下2樓美食廣場，共有150個座位，菜單分為「麵食」以及「小食」兩部分，麵食選項包括於晶華酒店持續熱賣35年的「晶華紅燒牛肉麵」、榮獲第8屆台北牛肉麵節冠軍及美國CNN推薦的「冠軍清燉牛肉麵」，以及由日本中華料理鐵人—陳建一研發的「鐵人麻辣牛肉麵」。上述麵食價格每份480元+10%起。

▲六福萬怡廣式料理餐廳吃到飽7/1回歸。（圖／台北六福萬怡提供）

另外，粵亮廣式料理去年推出的「粵亮尋飽」又回來了，超過50道料理無限供應，前菜有蔥香玫瑰油雞腿、酒蒸鮑螺海蜇絲、粵亮掛爐烤鴨，海鮮類則有爆炒蠔汁牛蹄蟹、魚子海鮮大良奶、避風塘白蝦，主食吃得到XO醬桂花蘿蔔糕、頭抽松阪豬炒飯。

港點多達13道，包含蜜汁叉燒腸粉、蟹黃鮮蝦腐皮卷、松露鮮蝦餃、豉汁蒸排骨、飛魚卵燒賣皇、蠔皇叉燒酥等經典款。喜歡港式小炒與海鮮的民眾，也能品嚐到松露蝦仁滑蛋、蠔油玉蘭牛肉、粵式小炒皇。最後還可以用港式芋泥酥、招牌奶黃包、銀耳桂圓露、楊枝甘露來結束這一餐。

