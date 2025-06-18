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台北W飯店也有吃到飽「周末限定」　點主餐無限享用自助吧美食　

▲台北W飯店也有吃到飽「周末限定」，點主餐就能無限享用自助吧 。（圖／台北W飯店提供）

▲台北W飯店Weekend Brunch主餐「龍蝦與肋眼牛排雙饗」。（圖／台北W飯店提供）

記者黃士原／台北報導

台北W飯店（W Taipei）吃到飽限時回歸，6月22日起至8月31日，位於台北W飯店10樓的現代法式餐廳「Seasons by olivier e. 」推出周末限定的「Weekend Brunch」，時間為中午12點至下午3點，選擇主菜就能無限享用自助吧美食。

台北W飯店原本有the Kitchen Table自助餐廳，每周五至周日晚間推出的「海鮮之夜」可享波士頓龍蝦及各式海鮮吃到飽，曾是一位難求。不過後來飯店將自助餐廳轉型成為現代法式餐廳「Seasons by olivier e.」，並由坐擁27顆米其林星的主廚Olivier Elzer擔任顧問。

▲台北W飯店也有吃到飽「周末限定」，點主餐就能無限享用自助吧 。（圖／台北W飯店提供）

▲香酥油封鴨腿。（圖／台北W飯店提供）

因應即將到來的暑假，「Seasons by olivier e.」6月22日起至8月31日推出周六、周日限定的「Weekend Brunch」，中午12點至下午3點供應，主打法式牛肉酥盒、龍蝦與肋眼牛排雙饗、奢華帝王蟹海鮮冷盤、香酥油封鴨腿、招牌玉米半雞，只要點用任一主餐，即可無限享用半自助式美食吧，從經典熱食開胃菜、冷肉起司盤、時令蔬果沙拉到甜點都有，每人餐價最低1780元起。

▲JR東日本大飯店台北再推優惠，平日午餐2人同行1人半價。（圖／JR東日本大飯店台北提供）

另外，JR東日本大飯店台北的自助餐廳「鉑麗安全日餐廳」日前推出第二波夏日優惠，7月16日前，平日午餐（周一至周五）2人同行1人半價，平日晚餐（周一至周四）4人同行1人免費。另外還有10人以上的團體優惠，平日午餐／晚餐每位特價1200元（含服務費），現省428元，假日（周五晚餐、周末全天）每位1500元（含服務費），現省348元。

▲瑪莎曼咖哩牛。（圖／JR東日本大飯店台北提供）

此外，目前是Brilliant鉑麗安全日餐廳的「泰國美食節」期間（7月16日截止），前菜區有酸辣開胃的「瀑布松阪豬」、融合新鮮柚子果香與細嫩雞絲的「泰式柚香涼拌雞絲」、以蝦仁花枝佐酸辣醬汁的「涼拌海鮮沙拉」、以新鮮蔬菜與鮮蝦為內餡的「泰式生春捲」。

關鍵字： 美食雲 吃到飽 半自助餐 Weekend Brunch

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