六福萬怡廣式餐廳再推吃到飽「7/1登場」　50道粵菜港點無限供應

▲六福萬怡廣式料理餐廳吃到飽7/1回歸。（圖／台北六福萬怡提供）

記者黃士原／台北報導

又一家中餐廳的吃到飽回歸！台北六福萬怡酒店館內「粵亮」廣式餐廳再推出吃到飽活動，將於7月1日登場，周一至周五午餐限定，超過50道粵菜及港點皆無限供應，每人1280元+10%。

粵亮廣式料理去年推出的「粵亮尋飽」又回來了，超過50道料理無限供應，前菜有蔥香玫瑰油雞腿、酒蒸鮑螺海蜇絲、粵亮掛爐烤鴨，海鮮類則有爆炒蠔汁牛蹄蟹、魚子海鮮大良奶、避風塘白蝦，主食吃得到XO醬桂花蘿蔔糕、頭抽松阪豬炒飯。

▲粵亮烤鴨。（圖／取自台北六福萬怡酒店粵亮廣式料理臉書）

港點多達13道，包含蜜汁叉燒腸粉、蟹黃鮮蝦腐皮卷、松露鮮蝦餃、豉汁蒸排骨、飛魚卵燒賣皇、蠔皇叉燒酥等經典款。喜歡港式小炒與海鮮的民眾，也能品嚐到松露蝦仁滑蛋、蠔油玉蘭牛肉、粵式小炒皇。最後還可以用港式芋泥酥、招牌奶黃包、銀耳桂圓露、楊枝甘露來結束這一餐。

粵亮尋飽活動從7月1日起至9月30日，周一至周五午餐時段限定，成人每位1280元+10%，僅接受兩位以上之訂位，人數到齊後方可入座。

▲桃園喜來登酒店禧粵樓吃到飽活動回歸。（圖／取自桃園喜來登酒店Sheraton Taoyuan Hotel臉書）

另外，桃園喜來登與八里福朋喜來登館內的2家「禧粵樓」，去年暑假都有吃到飽活動，今年再度回歸，時間為6月16日至9月30日，不只櫻桃片皮鴨無限供應，菜單內容包括開胃冷菜、點心、經典熱菜、主食、湯品、甜品水果及飲品等40多道中式料理，都可以不斷續點，成人每位1180元+10%。

▲多款港點也能吃到飽。（圖／取自桃園喜來登酒店Sheraton Taoyuan Hotel臉書）

40多道料理中，有大家熟悉的蘿蔔糕、海鮮腐皮捲、鮮蝦腸粉、魚籽燒賣、小豬流沙包、蟹黃豆腐煲，還有醬爆櫻桃鴨架、生菜櫻桃鴨鬆、櫻桃鴨架芋頭米粉湯、孜然蒜香櫻桃鴨架等一鴨多吃的菜色。而開胃冷菜還有櫻桃醉鴨胸、五味鮑魚、白灼鮮蝦。