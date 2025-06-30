今夏歐洲3條奢華臥鋪列車玩法！搭車穿越山海　享受最美移動風景

▲奢華鐵道旅行在歐洲流行多年，而現在英格蘭將迎來首輛奢華臥鋪列車「不列顛探險號」。（圖／翻攝自Belmond官網）

記者蔡玟君／綜合報導

若想為全家打造一趟難忘的歐洲頂級假期，不妨選擇正流行的「奢華鐵道旅行」，輕鬆搭乘臥鋪列車穿梭經典城鎮與自然絕景，不必更換飯店即可深入探索異國風情。《ETtoday新聞雲》就推薦3條適合高端家庭旅客的奢華路線，從阿爾卑斯山到繁華城市，飽覽沿途歐洲文化與地景之美，這個暑假，不妨用火車展開一場優雅的家族探險。

▲英格蘭首輛奢華臥鋪列車「不列顛探險號」套房示意圖。（圖／翻攝自Belmond官網）

1. 英格蘭首輛奢華臥鋪列車「不列顛探險號」

奢華旅宿集團「Belmond」宣布推出全新奢華臥鋪列車「不列顛探險號（The Britannic Explorer）」，將於今年7月啟程，成為英格蘭與威爾斯首輛奢華臥鋪列車。列車從倫敦出發，提供三條不同行程，穿梭康瓦爾、湖區與威爾斯等英國最具代表性的自然與文化地景，為頂級旅客帶來獨一無二的鐵道旅行體驗。

▲▼「不列顛探險號」有雙床房和一大床房型。（圖／翻攝自Belmond官網）

列車共設有18間套房，內裝結合英倫工藝與現代設計美學，包括適合家庭的「雙床套房」，以深藍色調設計，靈感來自英國海岸線；綠色鄉村風格設計的「雙人套房」和擁有更寬敞私密空間的「豪華套房」選擇，每間皆配有私人衛浴，兼顧舒適與隱私。列車設有兩節觀景餐車，並邀請米其林三星主廚 Simon Rogan 擔任餐飲總監，設計以在地食材為主的季節菜單與專屬下午茶體驗，為旅程增添頂級味覺享受。

除奢華住宿與美食饗宴外，每段行程也包含多樣化的下車體驗，例如參觀現代藝術館、康瓦爾遊船與湖區野泳等，更有酒吧派對與名廚晚宴等活動。三晚行程內容每房1萬2600英鎊起（約新台幣 50萬3000元起），列車也特別適合暑假期間計畫深度家庭旅遊的高端客層，不需轉換飯店即可深度探索英國風光，輕鬆打造親子同遊的優雅假期。

▲東方快車「La Dolce Vita 甜蜜生活號」餐車空間。（圖／翻攝自La Dolce Vita官網）

2.東方快車「La Dolce Vita 甜蜜生活號」

擁有百年歷史、被譽為世界最奢華列車之一的「東方快車（Orient Express）」旗下的列車「La Dolce Vita 甜蜜生活號」，名稱取自義大利經典電影《甜蜜生活》，由米蘭知名設計工作室 Dimorestudio 操刀設計，致敬1960至70年代義大利的藝術、工藝與生活美學，帶來一場結合慢速旅行與復古風格的現代奢華鐵道體驗。

▲▼「La Dolce Vita 甜蜜生活號」套房（上圖）與豪華客艙（下圖）示意圖。（圖／翻攝自La Dolce Vita官網）

車廂設計巧妙融合復古與現代風格，每個細節都呼應義大利60年代的藝術潮流，同時保有當代簡約質感。11節車廂，包括12間豪華客艙與18間套房，並配備五星級餐廳車廂，全景空間讓旅客享受移動風景同時，邊品嚐車上提供的義大利當地風味的高端餐飲。



「La Dolce Vita」列車行經義大利14個地區、131座城市，路線遍及阿爾卑斯山、海岸、湖泊與歷史文化名城，包括米蘭、佛羅倫斯、威尼斯與羅馬等。此外，更推出3條跨國路線，分別前往巴黎、伊斯坦堡與克羅埃西亞的斯普利特，讓旅客藉由沉浸式鐵道旅程中，重新探索歐洲的迷人魅力。



旅客下車後，還能繼續深度探索行經城市，如今年義大利正值25年一次禧年，旅客可同時規劃前往梵蒂岡朝聖、走訪聖彼得教堂，以及前往羅馬競技場、萬神殿等重要古蹟，使用信用卡感應即可搭乘羅馬大眾交通遊走各大景點，帶上一張Visa卡，就能滿足食、住、遊、購、行所有需求消費，對海外旅客來說非常方便。

▲威尼斯新普倫東方快車。（圖／私享旅遊提供）

3.威尼斯新普倫東方快車

威尼斯辛普倫東方快車改裝後將奢華鐵道旅遊體驗再升級，列車設有個性十足的古典廂房和6間豪華套房，大套房以巴黎、維也納和威尼斯等城市命名，並彰顯該都市經典特色的設計風格。其中，全新設計的8間套房，更設有私人獨立大理石浴室，以及白天落座休息、晚間可轉換為雙人或單人床的靈活空間。



此外，列車上經典的午夜藍車廂，以及最佳社交場所空間「3674酒吧」，邊聆聽現場鋼琴演奏，邊與同行旅人交流，並享受車上精緻佳餚與美酒、飲品，不經應的向車外望去，每一幕都是讓人難忘的移動風景，都是搭乘威尼斯辛普倫東方快車獨特體驗。

▲列車內奢華復古風情設計。（圖／私享旅遊提供）

在這個夏天，威尼斯辛普倫東方快車提供「布魯塞爾－威尼斯」以及「阿姆斯特丹－威尼斯」的路線體驗，旅客可以入住奢華車廂，並享受列車提供的精緻餐點，下車後，繼續感受歐洲不同城市魅力，尤其信用卡感應支付非常普及，帶著Visa暢遊歐洲超方便，比起現金在身上更安全與便利，還有各種不同當地優惠及海外回饋。如親子旅客可以在阿姆斯特丹體驗搭乘遊船賞運河、到贊斯堡風車村看風車等，再搭乘列車前往威尼斯，走訪彩色島、玻璃工廠，甚至還能逛街買伴手禮！



現在歐洲使用信用卡已經非常普遍了，不用再特別去退稅，連搭地鐵都能直接使用Visa，不用擔心現金不夠或要買交通卡而煩惱，想要趁暑假輕鬆帶家人出國絕對首選奢華臥鋪列車路線，與家人一同享受歐洲迷人風光、美食之精緻魅力。

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