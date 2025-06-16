台北東區27年餐酒館「花酒蔵」熄燈　下一步仁愛店8/17重新開幕

▲花酒蔵（安和店）8月9日結束營。（圖／取自花酒蔵臉書）

記者黃士原／台北報導

台北東區餐酒館「花酒蔵Aplus Dining Sake Bar」屹立了27年，不過業者日前公告，安和店將於8月9日結束營業，但粉絲別難過，老闆也預告仁愛店將8月17日重新開幕，繼續服務大家。

位於台北安和路上的日式居酒屋「花酒蔵」，創立於1997年，提供無國界料理，包含加州卷、比薩、牛排、炸雞、沙拉、烏龍焗麵，以及各式下酒菜。今年3月，餐廳開始在周末提供早午餐，除了清爽濕潤，以低脂瑞可塔起司製作的鮮乳清肉派、鮮乳清蛋糕，還有多款澳洲式早午餐，價格260元起至420元。

▲花酒蔵周末提供早午餐，上圖為經典香蕉鮮乳清蛋糕。（圖／記者黃士原攝）

花酒蔵創立27年間，有人第一次來這裡約會、有人求婚、有人慶祝升遷，在Google上有1600多則評論，平均獲得4.4顆星。不過業者昨日在臉書粉專公告，安和店將於8月9日結束營業，但接下來會在仁愛圓環PAUL麵包巷子內開出仁愛店，8月17日重新跟大家見面。

▲主打生魚片丼飯的「宇澤小舖」宣布歇業。（圖／取自宇澤小舖生魚片丼專賣臉書）

另外，台北東區美食又少一家！主打生魚片丼飯的「宇澤小舖」開業已有17年，不過第二任老闆日前宣布，將回到高雄接手家裡雕刻神像事業，餐廳將於6月21日熄燈。消息傳出讓不少網友覺得難過，就連藝人納豆也在臉書發文表示「心中有萬分的不捨」。

▲綜合海鮮丼飯。（圖／取自宇澤小舖生魚片丼專賣臉書）

2008年創立的宇澤小舖，位於台北市延吉街和市民大道交界處，主打生魚片丼飯，菜單上有10多種品項可選，從台灣人喜愛的鮭魚親子丼、鮭魚卵丼、鮭魚干貝丼到老饕喜愛的鮪魚丼、綜合生魚片丼都有，每碗價格300元至500元，由於價格較為親民、品質又好，在Google擁有4.3顆星的好評，就連藝人納豆也常去用餐。