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高雄19年「阿樺碳烤」老闆宣告退休　只營業到6/23

▲阿樺碳烤。（圖／高雄美食地圖提供）

▲高雄阿樺碳烤只營業到6月23日。（圖／高雄美食地圖提供）

記者黃士原／台北報導

高雄宵夜美食再少一家！位於左營華夏路上的「阿樺碳烤」下午4點才營業，由於價格親民，擁有許多忠實顧客。不過老闆決定退休，只營業到6月23日，讓不少網友直呼可惜，還有人說「回憶沒了」。

位於左營華夏路上的「阿樺碳烤」，下午4點營業到隔日凌晨1點，鄰近漢神巨蛋，菜單上有30種品項可選，從肉類、蔬菜到內臟都有，其中米血、熱狗、豆乾單價只要10元，黑輪小份20元、大份45元，其他多數都在50元以下，僅有秋刀魚、小卷單價較高，分別是55元、100元。由於價格親民，是許多在地人的宵夜口袋名單。

▲阿樺碳烤。（圖／高雄美食地圖提供）

▲阿樺碳烤菜單上品項超過30種。（圖／高雄美食地圖提供）

不過，店家近期在小黑板上公告，「營業19年了，我們準備退休了，最後營業日為6月23日」。消息傳出後，許多網友留言不捨，有人說「從高三吃到三高」、「怎麼好吃的店都要休息了」、「懷念的秋刀魚」、「以後少一家愛店」、「這是我在高雄最愛吃的炭烤店」，也有人說「老闆夫妻倆老了，他們兒女的事業都不錯，所以可以放心退休」。

▲台南20年「石頭燒肉永康館」宣布歇業。（圖／取自石頭燒肉永康館臉書）

另外，位於台南的石頭燒肉永康館，在地經營20年，許多人從小吃到大、從年輕吃到成家立業有小孩，更是慶生的首選，不過餐廳日前公告，由於租約到期，只營業到6月22日。消息傳出，許多當地網友直呼「也太突然了」、「我的燒肉口袋名單沒了」、「太難過了，某一任男朋友也是在那裡告白」、「滿滿的回憶，家人生日記憶都在這裡」。

▲石頭燒肉還有壽司吃到飽。（圖／取自石頭燒肉永康館臉書）

石頭燒肉為連鎖餐廳品牌，主打燒烤火鍋吃到飽，提供多種價位選擇，最低600元左右（以各店菜單為主），除了牛、豬、雞肉及各式海鮮無限供應外，還可享有炸物、手捲、甜點、壽司吃到飽，在新北、桃園、彰化、台南、高雄等地均有分店。

關鍵字： 美食雲 高雄美食 歇業 熄燈 結束營業 阿樺碳烤

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