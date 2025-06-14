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只到月底！全台唯一「文心蘭黃金隧道」在宜蘭　50元門票送枝仔冰

▲▼金雙甡花卉農場文心蘭黃金隧道。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供，請勿翻攝）

▲金雙甡花卉農場文心蘭黃金隧道。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供，請勿翻攝）

記者蔡玟君／宜蘭報導

全台唯一以文心蘭打造的「黃金花海隧道」正式登場！宜蘭縣員山鄉的「金雙甡花卉農場」今年夏季以近500盆金黃色文心蘭，打造長達約百公尺的「黃金花海隧道」，目前已正式開園，花朵在陽光下閃閃發亮，美得宛如走進夢幻仙境，預計展至6月底。

▲▼金雙甡花卉農場文心蘭黃金隧道。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供，請勿翻攝）

▲▼金雙甡花卉農場文心蘭黃金隧道是每年初夏最漂亮的風景。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供，請勿翻攝）

▲▼金雙甡花卉農場文心蘭黃金隧道。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供，請勿翻攝）

農場選用高約3公尺的「高人一等」品種文心蘭，花瓣盛開時宛如金色裙襬，花朵造型也酷似優雅舞者，因此又有「跳舞蘭」的別稱，陽光灑落時，整片黃澄澄的花海隧道閃閃發光，吸引不少遊客搶拍美照，成為每年初夏必拍風景。

▲▼金雙甡花卉農場文心蘭黃金隧道。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供，請勿翻攝）

▲▼文心蘭黃金隧道只到6月底。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供，請勿翻攝）

▲▼金雙甡花卉農場文心蘭黃金隧道。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供，請勿翻攝）

若想拍出花海感美照，推薦將相機或手機舉高至靠近垂落花叢，作為前景，而被拍攝者站在隧道中間，由上往下拍即可拍出夢幻美照，同時也建議可以穿著白色、藍色等衣服，避免與金色花海相同顏色。若不會拍照，園主也樂於現場教學。

金雙甡花卉農場即日起開放，入園需酌收清潔費每人50元，憑券可兌換一支水果枝仔冰，離園時領取。若自願放棄兌換，恕不退費。園區內另有數百種花卉植栽，是賞花與踏青的好選擇。

關鍵字： 宜蘭旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 文心蘭黃金隧道

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