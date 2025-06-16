埃及7、8月出遊免6萬　加送熱氣球體驗

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock

埃及旅遊瘋省榜，7、8月出發超划算！現在預約天海旅行社埃及指定行程，不僅全程團費不到6萬元，還限時加碼贈送市值6,500元的帝王谷熱氣球體驗，讓你從高空俯瞰千年古文明的壯麗風貌。價格實惠、行程經典，從金字塔到神殿，從沙漠到尼羅河，一次收集夢想中埃及的全部精華。

▲天海埃及指定行程，限時加贈帝王谷熱氣球體驗。

旅程中的高潮，莫過於搭乘熱氣球飛越帝王谷。天還未亮，熱氣球便隨著晨曦緩緩升起，腳下展開的是盧克索地區的古老陵墓與神殿遺跡，一幕幕彷彿史詩畫卷，讓人深刻感受到古文明的壯麗與神祕，絕對是此行難忘的夢幻體驗。

▲阿布辛貝神殿，堪稱古埃及最震撼的建築奇蹟之一。

提到埃及必遊經典，阿布辛貝神殿絕對榜上有名。由歷史上最知名的法老拉美西斯二世所建，神殿外四尊巨大神像威嚴矗立，象徵無上的王權與榮耀。天海特別安排入內參觀，親眼見證這座歷經千年仍傲視群倫的建築奇蹟。

▲丹達拉神殿的石柱浮雕與星象天花板令人驚艷。

精彩的行程，也包含了丹達拉神殿，這座被視為埃及最美的神殿，專屬於愛與美之女神哈索爾，石柱上的立體浮雕栩栩如生，天花板上描繪著古老星象圖騰，令人讚嘆古埃及在天文與藝術上的成就。

▲大埃及博物館，是開羅的重量級新地標。

來到開羅，更不能錯過全新開幕的大埃及博物館。這座斥資興建、全球矚目的人氣博物館，展出超過10萬件珍貴文物，其中包括最知名的圖坦卡門法老未曾面世的古文物，堪稱館內最大亮點。

●推薦行程：

【神殿覺醒埃及祕境10日】熱氣球俯瞰古文明✦凱悅五星奢宿含晚餐✦最美丹達拉神殿✦阿布辛貝神殿✦大博物館重磅揭幕

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●行程特色：

1.俯瞰千年古文明・埃及神級行程免6萬！

2.市場唯一！7–9月限量獨享 → 贈送價值$6,500【帝王谷熱氣球體驗】！

3.帝王谷乘熱氣球俯瞰古文明，美到像夢一樣

4.全程五星飯店：保證入住開羅Hyatt凱悅 + 奢享晚餐

5.五星尼羅河豪華遊輪面河房型，緩慢航行世界之河

6.體驗超豐富｜駱駝遊金字塔、馬車遊神殿、卡納克燈光秀

7.全新開幕大埃及博物館、木乃伊、圖坦卡門黃金寶藏

8.入內參觀 阿布辛貝神殿｜親眼見證最壯麗神殿的奇蹟

9.最美神殿 丹達拉｜色彩保存最完整的星空之境

更多資訊：

天海旅行社(02) 2516-9788

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