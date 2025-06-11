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捷星亞洲航空7月底停業「旅客全額退費」　台日航線不受影響

▲捷星航空推日本國內短期促銷。（圖／捷星航空提供）

▲捷星亞洲航空將於7月停業。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

廉價航空「捷星亞洲航空（Jetstar Asia，代碼：3K）」今（11日）發出公告，將於7月31日結束營運，主因是供應商採購成本、機場使用費及其他營運相關費用不斷上升，以及市場競爭激烈。捷星亞洲航空目前並未有台灣航點，而是由捷星日本直飛大阪、東京，目前均不受影響。

捷星亞洲航空總部位於新加坡，航點以東南亞城市如雅加達、曼谷、普吉島、峇里島、泗水等，並沒有台灣航點。根據業者發布聲明指出，這項關閉決策是經由對捷星亞洲營運狀況的全面檢討後而決定，近年來，供應商成本、機場使用費與航空相關費用大幅上升，加上區域運能大增與競爭激烈，使營運環境日益嚴峻，已無法維持「低票價」為核心的商業模式。

對於受影響的乘客，捷星航空提供2大措施，包括：

1.7月31日以前有訂位者，若班表有異動，捷星將主動聯繫並提供改搭或退費方案

2.預訂7月31日以後的訂位旅客，將獲得全額退款。

需注意的是，捷星航空（代碼：JQ）與捷星日本（代碼：GK）航班維持正常，包括捷星澳洲來往新加坡的航班亦不受影響。捷星日本主要經營台北、上海、馬尼拉直飛日本主要城市航線，以及日本國內線，目前在台灣有「台北－大阪」和「台北－東京」2個直飛航點，以及多條日本國內航線，如旭川、札幌、宮崎、長崎、松山、沖繩、高松等，方便旅客串連，並未受到此次捷星亞洲航空停業影響。

而捷星航空的航網最多，不只有澳洲來往新加坡航線，亦有東京、大阪直飛澳洲多個主要城市的直飛航點，同時持續經營澳洲內陸城市來往航點，亦不受影響。

關鍵字： 捷星亞洲航空 交通資訊 捷星航空 日本旅遊 亞洲旅遊 澳洲@大洋洲 澳洲旅遊

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