雙北2飯店度夏　住希爾頓玩「泳池派對」、維多麗亞贈2張滑冰券

▲新板希爾頓酒店攜手運動品牌ASPORT，推出「ASPORT DAY 活力希行」聯名住房專案。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

全球健康意識與身心平衡風潮抬頭，雙北兩間飯店接續推出住房專案。位於板橋的新板希爾頓酒店 ，即日起至7月31日，平日入住每晚4,158元起，贈品牌禮包與限量ASPORT折疊運動墊；北市大直維多麗亞酒店則與忠泰極光冰場合作，房客入住即贈滑冰券兩張，專案價5,299元起。

▲入住即贈品牌精選禮包，內含造型果凍包、運動止滑襪與品牌折價券。（圖／業者提供）



台北新板希爾頓酒店

新板希爾頓酒店攜手運動品牌ASPORT，推出「ASPORT DAY 活力希行」聯名住房專案，即日起至7月31日，平日雙人入住希爾頓客房每晚4,158元起，入住即贈品牌精選禮包，內含造型果凍包、運動止滑襪與品牌折價券，翌日品嚐豐盛自助式早餐，每日限量5間。

▲minibar 同步升級，提供ASPORT礦泉水、綠量SUPER GREEN超級食物、希爾頓果乾與堅果能量棒。（圖／業者提供）



且客房 minibar 同步升級，提供ASPORT礦泉水、綠量SUPER GREEN超級食物、希爾頓果乾與堅果能量棒。入住套房房型之旅客，還可獲得ASPORT 全新設計的多功能折疊運動墊乙套。

▲酒店6月21日將舉辦「STAY IN FLOW 心流雲端所」落日派對。（圖／業者提供）



此外，酒店6月21日將舉辦「STAY IN FLOW 心流雲端所」落日派對，結合時下流行的靜音迪斯可和瑜伽伸展，屆時旅客可在高空無邊際泳池旁，一面眺望城市天際線，感受靜心假期，凡預訂該住房專案，即可免費報名參加。

▲大直維多麗亞酒店泳池位於4樓。（圖／業者提供）



大直維多麗亞酒店

大直維多麗亞酒店推出三大夏季專案。「夏日冰語·沐光維旅」專案與忠泰極光冰場合作，房客入住11坪大的豪華客房，即贈送滑冰券兩張、翌日自助式早餐，專案價5,299元起。

▲專案均入住11坪大的豪華客房。（圖／業者提供）



而「盛夏維宴·海龍之旅」則為一泊二食專案，除了含隔日早餐之外，入住當晚能品嚐「龍蝦黃金麵雙人套餐」，該餐點由雙囍中餐廳主廚謝鎧璘打造，他將傳統撈麵升級為廣東黃金脆麵，專案價6,599元起。

▲極光冰場 Aurora Ice Rink。（圖／業者提供）



對於喜歡簡約輕鬆的旅客，「夏日維旅」專案不含早餐4,099元起，但同樣能在高空泳池暢遊、健身房運動。並可享餐廳85折優惠，可以依照個人需求度過充實的夏日假期。