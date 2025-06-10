ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

雙北2飯店度夏　住希爾頓玩「泳池派對」、維多麗亞贈2張滑冰券

▲新板希爾頓酒店攜手運動品牌ASPORT，推出「ASPORT DAY 活力希行」聯名住房專案。（圖／業者提供）

▲新板希爾頓酒店攜手運動品牌ASPORT，推出「ASPORT DAY 活力希行」聯名住房專案。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

全球健康意識與身心平衡風潮抬頭，雙北兩間飯店接續推出住房專案。位於板橋的新板希爾頓酒店 ，即日起至7月31日，平日入住每晚4,158元起，贈品牌禮包與限量ASPORT折疊運動墊；北市大直維多麗亞酒店則與忠泰極光冰場合作，房客入住即贈滑冰券兩張，專案價5,299元起。

▲新板希爾頓酒店攜手運動品牌ASPORT，推出「ASPORT DAY 活力希行」聯名住房專案。（圖／業者提供）

▲入住即贈品牌精選禮包，內含造型果凍包、運動止滑襪與品牌折價券。（圖／業者提供）

台北新板希爾頓酒店
 新板希爾頓酒店攜手運動品牌ASPORT，推出「ASPORT DAY 活力希行」聯名住房專案，即日起至7月31日，平日雙人入住希爾頓客房每晚4,158元起，入住即贈品牌精選禮包，內含造型果凍包、運動止滑襪與品牌折價券，翌日品嚐豐盛自助式早餐，每日限量5間。

▲新板希爾頓酒店攜手運動品牌ASPORT，推出「ASPORT DAY 活力希行」聯名住房專案。（圖／業者提供）

▲minibar 同步升級，提供ASPORT礦泉水、綠量SUPER GREEN超級食物、希爾頓果乾與堅果能量棒。（圖／業者提供）

且客房 minibar 同步升級，提供ASPORT礦泉水、綠量SUPER GREEN超級食物、希爾頓果乾與堅果能量棒。入住套房房型之旅客，還可獲得ASPORT 全新設計的多功能折疊運動墊乙套。

▲新板希爾頓酒店攜手運動品牌ASPORT，推出「ASPORT DAY 活力希行」聯名住房專案。（圖／業者提供）

▲酒店6月21日將舉辦「STAY IN FLOW 心流雲端所」落日派對。（圖／業者提供）
此外，酒店6月21日將舉辦「STAY IN FLOW 心流雲端所」落日派對，結合時下流行的靜音迪斯可和瑜伽伸展，屆時旅客可在高空無邊際泳池旁，一面眺望城市天際線，感受靜心假期，凡預訂該住房專案，即可免費報名參加。 

▲大直維多麗亞酒店豪華客房,極光冰場 Aurora Ice Rink。（圖／業者提供）

▲大直維多麗亞酒店泳池位於4樓。（圖／業者提供）
大直維多麗亞酒店
 大直維多麗亞酒店推出三大夏季專案。「夏日冰語·沐光維旅」專案與忠泰極光冰場合作，房客入住11坪大的豪華客房，即贈送滑冰券兩張、翌日自助式早餐，專案價5,299元起。

▲大直維多麗亞酒店豪華客房,極光冰場 Aurora Ice Rink。（圖／業者提供）

▲專案均入住11坪大的豪華客房。（圖／業者提供）
而「盛夏維宴·海龍之旅」則為一泊二食專案，除了含隔日早餐之外，入住當晚能品嚐「龍蝦黃金麵雙人套餐」，該餐點由雙囍中餐廳主廚謝鎧璘打造，他將傳統撈麵升級為廣東黃金脆麵，專案價6,599元起。

▲大直維多麗亞酒店豪華客房,極光冰場 Aurora Ice Rink。（圖／業者提供）

▲極光冰場 Aurora Ice Rink。（圖／業者提供）
對於喜歡簡約輕鬆的旅客，「夏日維旅」專案不含早餐4,099元起，但同樣能在高空泳池暢遊、健身房運動。並可享餐廳85折優惠，可以依照個人需求度過充實的夏日假期。

關鍵字： 飯店旅館 優惠促銷 飯店促銷 星級飯店 台北市旅遊 台北市旅宿 新北市旅宿 板橋飯店

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【女員工都濕身了】男泰國玩丟球落水全命中！

推薦閱讀

40分吃完3公斤漢堡餐免費並加送餐券

40分吃完3公斤漢堡餐免費並加送餐券

航港局推動台灣藍色公路品牌Taiwan Hi　獲經濟部國家產業創新獎

航港局推動台灣藍色公路品牌Taiwan Hi　獲經濟部國家產業創新獎

雙北2飯店度夏！贈泳池派對、滑冰券

雙北2飯店度夏！贈泳池派對、滑冰券

海鋼盔正肥美！涼拌炭烤爆炒爽吃

海鋼盔正肥美！涼拌炭烤爆炒爽吃

手搖飲手作仙草凍乳限時買1送1

手搖飲手作仙草凍乳限時買1送1

10大泡麵排行榜出爐！「2款黑馬」擠進宵夜榜單

10大泡麵排行榜出爐！「2款黑馬」擠進宵夜榜單

逾40款品項吃到飽！原燒西門店也有自助吧

逾40款品項吃到飽！原燒西門店也有自助吧

實測6間韓國限定手搖！

實測6間韓國限定手搖！

「3飯店暑假住房專案」遛孩去

「3飯店暑假住房專案」遛孩去

COMEBUY聯名《崩壞：星穹鐵道》

COMEBUY聯名《崩壞：星穹鐵道》

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

欣葉第2家「NAGOMI」6/19開幕

全台最大「8000坪繡球花海」盛開中

號稱台北最強手搖只賣到下午！

平日午餐吃到飽2人同行1位半價

薄多義「幾歲生日送幾隻雞翅」7月回歸

首屆「台南熱氣球派對」6/21登場

最難訂吃到飽「島語」今年增2分店

十二廚海鮮季開箱「松葉蟹、雪蟹腳必吃」

新葡苑2分店推港點吃到飽

藏壽司x三麗鷗滿額加碼送馬克杯

熱門行程

最新新聞更多

40分吃完3公斤漢堡餐免費並加送餐券

航港局推動台灣藍色公路品牌Taiwan Hi　獲經濟部國家產業創新獎

雙北2飯店度夏！贈泳池派對、滑冰券

海鋼盔正肥美！涼拌炭烤爆炒爽吃

手搖飲手作仙草凍乳限時買1送1

10大泡麵排行榜出爐！「2款黑馬」擠進宵夜榜單

逾40款品項吃到飽！原燒西門店也有自助吧

實測6間韓國限定手搖！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366