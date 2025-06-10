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玩水×眷村！虎尾632高地親水公園＋建國一村一日輕旅行提案

▲玩水×眷村！虎尾632高地親水公園＋建國一村一日輕旅行提案。（圖／翻攝自雲林縣政府官網）

▲虎尾632高地公園親水園區全新啟用。（圖／翻攝自雲林縣政府官網；以下同）

記者胡至欣／綜合報導

夏天想來點不一樣的親子之旅？不妨來趟「玩水×眷村」的雲林虎尾一日遊吧！全新啟用的「虎尾632高地公園親水園區」，不只好玩也好拍，緊鄰在旁的「建國一村」則是充滿歷史與文創氣息的隱藏版眷村景點。兩大景點漫步可達，一次滿足戲水、野餐、文化巡禮的多重樂趣！

▲玩水×眷村！虎尾632高地親水公園＋建國一村一日輕旅行提案。（圖／翻攝自雲林縣政府官網）

▲虎尾632高地公園第一期設有虎爺地景遊戲區。

第一站：暑氣全退！叢林系親水公園免費玩

虎尾632高地公園第一期設有虎爺地景遊戲區、滑步車道與山丘滑梯等設施，深受親子家庭歡迎；最新完工的第二期工程則以親子水域為主題，占地1.5公頃、斥資3500萬元打造，集結噴霧、叢林水道、水濂、瀑布與地坪噴泉等多項戲水設施，讓大小朋友一秒進入沁涼世界。

▲玩水×眷村！虎尾632高地親水公園＋建國一村一日輕旅行提案。（圖／翻攝自雲林縣政府官網）

▲園區設有遮陽設施。

除了戲水空間，還有大片避暑草坪野餐區也同步開放，適合一家大小鋪墊放鬆、乘涼、野餐聊天，共度夏日悠閒時光。

目前園區第一與第二期設施皆已啟用，未來還有滑水道、漂漂河等第三期計畫正積極籌備中。不只要「清涼一夏」，還要「好玩一整天」！同時將加設更多遮陽設施，讓玩水更安全舒適，爸媽放鬆、孩子放電兩全其美。

▲玩水×眷村！虎尾632高地親水公園＋建國一村一日輕旅行提案。（圖／翻攝自雲林縣政府官網）

▲虎尾建國一村。

第二站：走進時光的巷弄─建國一村文創眷村

虎尾632高地公園不僅戲水設施豐富，還能順遊眷村感受虎尾的人文魅力，來趟不一樣的親子輕旅行。漫步可達台灣唯一農村型眷村–建國一村，復古氣息、老屋街景，彷彿穿越回老虎尾的舊時光。

「建國一村」見證日治時期與國軍來台後空軍發展的歷史脈絡，並於2015年登錄為聚落建築群，與建國二村共同保留珍貴的歷史記憶。其中的「丁棟」保存最為完整，是典型一字型庫房建築，完整呈現戰後增改建空間樣貌，是眷村文化的重要場域之一。

丁棟眷舍更鄰近全台唯一還在運載甘蔗的台糖五分車鐵道，沿著鐵軌可串聯虎尾驛、鐵橋與布袋戲館等在地文化景點，體驗鐵道與人文交織的懷舊旅行路線。

關鍵字： 親子 雲林 虎尾 眷村 文創 632高地 親水 公園 建國一村

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