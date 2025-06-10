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海味控快衝！東北角「海鋼盔」正肥美　涼拌、炭烤、爆炒通通來一輪

▲品嚐潮間風味 東北角「海鋼盔」海味正當時。（圖／翻攝新北市政府官網）

▲生長於礁岩上的斗笠螺。（圖／翻攝自新北市政府官網；以下同）

記者胡至欣／綜合報導

走一趟東北角，不只賞海、踏浪，更能來場與大海共舞的味蕾探險。在這片壯闊海岸線與豐富生態交織的土地上，有種在地人引以為傲的海味珍饈—「海鋼盔」也就是斗笠螺，夏季吃正當時！

▲品嚐潮間風味 東北角「海鋼盔」海味正當時。（圖／翻攝新北市政府官網）

▲趁退潮時漁民採集笠螺。

東北角的潮間秘密：尋找海鋼盔的足跡

斗笠螺 aka 海鋼盔，屬於花笠螺科，最大體長可達6公分，主要棲息於潮間帶或礁岩之間的潮濕環境。白天多藏身岩縫中，夜晚才活躍於礁石間覓食，以齒舌攝食刮取岩石壁的藻類為生。牠的肉質爽脆、滋味鮮甜，還帶有一股淡雅藻香，是東北角漁村最具代表性的海味之一。

▲品嚐潮間風味 東北角「海鋼盔」海味正當時。（圖／翻攝新北市政府官網）

▲漁民們採集笠螺的工具。

在東北角潮間帶不難發現背著工具、穿梭其間的漁村阿姨叔叔，他們頂著烈日，手腳俐落地採集吸附在礁岩上的斗笠螺。別看動作簡單，實則需靠經驗與技巧，漁民常使用一字起子作為工具，動作必須細膩又迅速。

想親眼見證這樣的漁村日常？不妨安排一趟退潮時分的潮間帶巡禮。看著海水緩緩退去，礁岩間的生命逐一現身，感受人與自然的互動，也為這趟旅行增添一點野趣與知性。

▲品嚐潮間風味 東北角「海鋼盔」海味正當時。（圖／翻攝新北市政府官網）

▲夏季開胃菜首選-醃笠螺。

夏季限定美味：斗笠螺三吃大公開

海鋼盔全年皆產，其中以夏季最為肥美，不論是冰鎮涼拌、熱炒爆香或直接火烤，都能吃出獨特滋味。

最常見的吃法是醃漬冷盤，先以熱水川燙煮熟去除黏液，再浸入醬油、糖、蒜頭、辣椒的醬汁中冰鎮冷藏，醃成爽口涼菜，入口脆彈、海味十足，還有藻香在舌尖縈繞，是炎炎夏日的開胃首選。

▲品嚐潮間風味 東北角「海鋼盔」海味正當時。（圖／翻攝新北市政府官網）

▲白飯殺手-九層塔炒笠螺。

想吃得更過癮？試試九層塔爆炒笠螺，蒜香、薑香與海味交織，香氣撲鼻、超級涮嘴，讓人忍不住一口接著一口，堪稱白飯殺手！

▲品嚐潮間風味 東北角「海鋼盔」海味正當時。（圖／翻攝新北市政府官網）

▲火烤笠螺-鮮甜Q彈、滿滿海味。

如果你偏好原味，那就來點火烤笠螺吧！新鮮斗笠螺清洗完後直接火烤，鮮甜與Q彈口感最能直球對決你的味蕾，簡單卻不簡單！

不只有吃的 東北角的海岸景點別錯過

當然，東北角的魅力不只在於「海鋼盔」，夏天更是紫海膽與海菜的盛產季節，對海味控來說，根本是大啖的黃金時機。

吃飽喝足後，也別忘了動身賞景。走訪馬崗的天空之境，退潮時水面如鏡，倒映湛藍天空與雲影，美得宛如幻境；或是登上三貂角燈塔，遠眺奇岩怪石與遼闊海天線，感受自然的壯麗與沉靜。

這個夏天，就從一口海鋼盔開始，展開一段結合美食、生態與風景的東北角小旅行，親身感受這片海岸線所蘊藏的魅力與滋味。

關鍵字： 海鮮 東北角 美食 漁村 海味 海鋼盔 潮間帶 斗笠螺

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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